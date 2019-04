La Jeunesse a mis à profit la 21e journée pour retrouver les honneurs du podium de la BGL Ligue. L'occasion d'évoquer l'actualité du club de la Frontière qui a vu débarquer un nouveau coach en la personne de Sébastien Grandjean, il y a une quinzaine de jours.

Adrien Portier dans Zone Mixte: «Grandjean ne fait pas de cadeau»

«Le groupe est sain et travailleur et le club se doit d'être ambitieux. Une nouvelle dynamique s'est installée dans l'équipe», avance le Français qui faisait partie de la dernière équipe de la Jeunesse à avoir décroché le titre lors de la saison 2009-2010.



La course aux lauriers, les soucis du Progrès, la course à l'Europe et le bataille pour le maintien ainsi que la victoire de Differdange 03 lors de la finale de la Coupe de Luxembourg de futsal sont au menu du jour.



