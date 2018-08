Renvoyé sur le banc de touche lors du match retour contre Honved Budapest, Adrien Ferino a hâte de retrouver une place de titulaire. Le défenseur français préface ce match retour face à un adversaire russe qu'il qualifie de fort.

Adrien Ferino (Progrès): «Je suis revanchard»

Adrien, quelle impression vous a laissé cette équipe d'Oufa? Où la situez-vous par rapport à Honved et Gabala?

C'est le club le plus costaud que l'on a affronté sur la scène européenne. C'est encore meilleur que Limassol. Techniquement, c'était propre même si c'était un terrain synthétique. Pour moi, c'était particulier puisque j'ai vécu ça du banc.

Dans quel état de fraîcheur se trouve l'équipe du Progrès?

On souffre un peu, mais avec le mental et l'euphorie, ça passe. On arrive à faire abstraction de la fatigue et chacun la gère à sa manière. On sera tous prêts pour jeudi.

Aborde-t-on de la même manière un match retour après une défaite à l'aller 1-2 qu'après un revers 0-1?

Ce ne sera pas tout à fait différent. On doit marquer un but sans en encaisser. Contre Honved, en menant 1-0, on leur a mis la pression. Ici, 1-0, ça nous suffit. On va devoir jouer de manière défensive, mais pas trop car on est éliminé en débutant ce match.



A quel type de comportement vous attendez-vous de la part de votre adversaire?



Ils vont venir pour plier le match d'entrée pour qu'on n'y croit plus. C'est une équipe d'un championnat majeur qui va vouloir développer son jeu.



En somme, un bon scénario pour vous non?



Oui, si Oufa joue son jeu. Si ils se mettent à onze derrière, on va devoir trouver des solutions. Il y a un coup à faire. On l'a montré en deuxième mi-temps là-bas.

Le Progrès est-il davantage une équipe de contre ou une formation qui fait le jeu?

On a des joueurs qui savent tout faire mais dans des registres différents. Quand on a gagné 2-0 à Qabala, on a été capables de bien défendre. Au coach de choisir la bonne tactique.

Chaque chose en son temps mais les Rangers, on en parle dans le vestiaire?

Non même si on sait que ce sera l'étape d'après. Mais la marche est encore haute et on a besoin d'une grosse performance. A cette heure-ci on est éliminé. On a même fait plus attention au résultat de Differdange à Dudelange.

A ce sujet, peut-on établir un parallèle avec votre couac de Rumelange?

Nous, on perd en deux minutes. Ce match, on doit le gagner 2 ou 3-0. Comme ça nous arrive de temps en temps, on se relâche. Rumelange en a profité. On n'avait pas la tête à la Coupe d'Europe. C'est un faux pas.



Sur un plan personnel, comment avez-vous encaissé votre place de réserviste contre le Honved?

Comme tous les autres joueurs. J'ai vu que j'étais remplaçant. Je n'ai reçu aucune explication. Ni avant, ni après. Je savais qu'il y avait une concurrence. Mes trois matches précédents ont été bons. Je n'avais rien à me reprocher et mon comportement était bon aussi à l'entraînement. C'est un choix du coach. Je suis revanchard. Quand on me redonnera ma chance, je ferai tout pour la saisir comme jeudi dernier quand je suis rentré.

Ne l'aviez-vous pas senti venir?



Il y a une concurrence, mais j'étais relativement satisfait tant au niveau collectif que personnel. On a joué à cinq derrière et on avait fait un bon match mais il fallait en enlever un. A moi de bosser pour retrouver mon poste.

Pouvez-vous vivre avec le choix de ne pas recevoir d'explications?



Oui. Que j'ai des explications ou pas, le résultat est le même. Cela m'était arrivé en Coupe d'Europe face aux Shamrock Rovers. C'est une période un peu plus difficile même si mes performances ne sont pas moindres. C'est un challenge personnel de récupérer ma place.

Vous avez de l'expérience, vous sentez les choses. Vous allez la récupérer?



Je ne sais pas. Cela dépendra notamment de la situation de Yann Matias (ndlr: sorti blessé à Oufa). Mais même si on est en concurrence je lui souhaite tout le meilleur. On vit bien ensemble et le plus important est de prolonger cette aventure le plus loin possible. Puis je ne suis pas la seule solution. Il y a encore d'autres joueurs.

Depuis le nouveau départ du club il y a quelques années, le Progrès n'a jamais vraiment pris de claque sur la scène européenne. Etes-vous à l'abri de ça?

Non, mais on n'a jamais encaissé un but rapidement. On a eu la chance d'être costauds d'entrée. On est toujours dans un rôle d'outsider et plus le match avance, plus il nous est favorable. Mais Oufa, c'est encore un autre niveau.