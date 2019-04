L'US Mondorf poursuit son recrutement tout terrain. Le club de la cité thermale s'est attaché les services d'un troisième joueur pour la saison prochaine. Le milieu de terrain Admir Skrijelj quitte l'UN Käerjéng pour un club qui a pratiquement assuré son avenir en BGL Ligue.

Admir Skrijelj en route pour l'US Mondorf

Christophe NADIN L'US Mondorf poursuit son recrutement tout terrain. Le club de la cité thermale s'est attaché les services d'un troisième joueur pour la saison prochaine. Le milieu de terrain Admir Skrijelj quitte l'UN Käerjéng pour un club qui a pratiquement assuré son avenir en BGL Ligue.

Sécuriser ses joueurs en fin de contrat et renforcer les secteurs qui en ont besoin. L'US Mondorf s'affaire depuis plusieurs semaines sur le marché des transferts et vient de conclure un troisième transfert. L'UN Käerjéng vient en effet de donner son accord pour libérer son milieu récupérateur Admir Skrijelj présent à Bascharage depuis deux saisons.

Admir Skrijelj, 26 ans, passé par le Racing et le Fola notamment, rejoint le gardien Joao Machado et le milieu offensif Cleidir Neves au casting de la prochaine saison. Il entrera en concurrence avec Andy May. Pour l'instant, seul Olivier Marques est signalé en partance pour le Swift. Les contrats de Bruno Rocha, Christophe De Sousa, Alessandro Scanzano et Joao Coimbra ont eux été prolongés.

Le club de la cité thermale cherche aussi un entraîneur pour la prochaine saison. Arno Bonvini, qui vient de reprendre l'équipe avec son adjoint Jean-Claude Beck pour la fin de championnat, pourrait être l'homme idoine. A condition que le Dudelangeois marque son accord pour une nouvelle aventure.