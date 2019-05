Recalé par Hostert pour l'accession à la BGL Ligue, vendredi dernier en barrage, Hesperange va mettre toutes les cartes de son côté pour rejoindre l'élite la saison prochaine. Pour commencer, le Swift s'est assuré les services de Grégory Adler.

Adler relève le challenge du Swift

Recalé par Hostert pour l'accession à la BGL Ligue, vendredi dernier en barrage, Hesperange va mettre toutes les cartes de son côté pour rejoindre l'élite la saison prochaine. Pour commencer, le Swift s'est assuré les services de Grégory Adler.

(DH). - La défaite enregistrée, en match de barrage vendredi dernier contre l'US Hostert (0-2), a retardé les plans du club de Hesperange, mais ce dernier compte bien mettre tous les atouts de son côté pour rallier l'élite par la voie du championnat régulier au terme de la saison prochaine.

En attendant l'arrivée d'éléments en provenance de Dudelange, c'est un ancien du F91 qui va s'engager avec le club du Holleschbierg. Greg Adler a choisi en effet de s'engager dans le projet Flavio Becca et va signer la semaine prochaine un contrat portant sur une saison avec une option à déterminer.

Le milieu de terrain offensif (30 ans) quitte Amnéville au terme du prêt accordé par Dudelange puisqu'il était encore sous contrat avec le club de la Forge du Sud. Mais il ne va pas rejoindre le club du président Schumacher mais rallier le Swift Hesperange.

«J'ai choisi le challenge du Swift car faire partie du projet de Flavio Becca, de Sofian Benzouyen et du coach Dan Theis est un honneur pour moi. Cela me donne beaucoup de motivation. J'ai envie de retrouver l'élite du football luxembourgeois avec ce club. Une relation de confiance s'est installée depuis plusieurs années et j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Ma motivation est grande», nous a avoué le joueur passé aussi par Hostert, la Jeunesse et Strassen.