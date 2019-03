Etrillé 7-0 par Wiltz alors que le score était nul au repos, Wormeldange est bon dernier de classe. «Il reste vingt-sept points à prendre. Je crois toujours au maintien mais parvenir à nos fins sera très compliqué», assure l'entraîneur Adis Omerovic. Le premier barragiste, Erpeldange, est à sept longueurs.

Sport 2 min.

Adis Omerovic: «Wormeldange n'est pas le plus mauvais de PH»

Etrillé 7-0 par Wiltz alors que le score était nul au repos, Wormeldange est bon dernier de classe. «Il reste vingt-sept points à prendre. Je crois toujours au maintien mais parvenir à nos fins sera très compliqué», assure l'entraîneur Adis Omerovic. Le premier barragiste, Erpeldange, est à sept longueurs.

Interview: Vincent Lommel

Adis, que s’est-il passé en deuxième mi-temps? La première n'était pas mauvaise puis ce fut le désastre…

Nous étions, je trouve, bien en place et nous avons eu deux ou trois petites occasions. Avec un peu de réussite, nous menions 1-0. A la reprise, tout a changé. Wiltz a connu une réussite maximale et chaque opportunité terminait au fond des filets. Pourquoi, comment expliquer cet écroulement? Je ne sais pas! Je cherche l’explication mais je ne la trouve pas. La concentration était moins pointue, les joueurs les plus expérimentés ont, paradoxalement, baissé la tête. C’est interpellant. Et si la tête lâche, les jambes ne suivent plus. Physiquement, on a baissé pied. Ce 7-0 est une très grosse gifle, et pour moi en premier.

Avec un seul succès forgé en dix-sept matches (2-0 à Mamer le 4 novembre) et 8 points sur 51 possibles, assurer le maintien est-il encore envisageable?

Tant que mathématiquement rien n’est fait, j’y crois… mais je suis aussi réaliste: poursuivre en Promotion sera très, très, très compliqué. Il faut raison garder. Décrocher une victoire ferait un bien fou. Le bilan de zéro sur douze depuis la reprise me peine. Respectivement contre Canach, Mertert/Wasserbillig et Rodange on perd 2-1. Face aux deux derniers cités, on mène 1-0, on livre une bonne prestation… avant de tout perdre. C’est frustrant. En termes de point(s), mon équipe est la plus mauvaise mais certainement pas en ce qui concerne le jeu déployé. Seuls les points comptent. Le calendrier nous réserve le Swift (3e), l'US Esch (5e) et Bissen (9e). Peu importe les noms, on a besoin d’engranger. Tout est possible… à condition de donner le maximum, de provoquer la chance. Je me remets en question. Je vais apporter des changements, ajuster certains réglages lors des neuf dernières journées.

La saison allait être difficile pour l’équipe promue qu’était Wormeldange. Les pronostics sont conformes aux prévisions. Envisagez-vous déjà le retour en D1?

Ma nature n’est pas d'abandonner. Si on gagne tout, le maintien sera acquis. J’ai les yeux en face des trous… On fera les comptes le dimanche 19 mai. Le comité ne met aucunement la pression et me laisse travailler dans la sérénité - ce qui est appréciable - et, oui, il m’a demandé de repartir pour un tour. Un vent nouveau doit peut-être souffler à Wormeldange? Un travail de reconstruction avec des jeunes qui en veulent encadrés par certains anciens est le chemin à suivre.