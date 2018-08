Promu en Promotion d'Honneur, Wormeldange est toujours à quai après deux journées. L’entraîneur du FC Koeppchen, Adis Omerovic (38 ans) reste cependant philosophe: «L’équipe sera prête pour la mi-septembre», assuree-t-il. Mais pas question pour autant de snober le derby de ce dimanche contre Mertert-Wasserbillig.

Adis Omerovic (Wormeldange): «Je ne suis pas du genre à pleurer»

Promu en Promotion d'Honneur, Wormeldange est toujours à quai après deux journées. L’entraîneur du FC Koeppchen, Adis Omerovic (38 ans) reste cependant philosophe: «L’équipe sera prête pour la mi-septembre», assuree-t-il. Mais pas question pour autant de snober le derby de ce dimanche contre Mertert-Wasserbillig.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Adis, débuter par deux revers n'est pas chose idéale pour un promu...

En effet, je ne peux pas être satisfait du bilan comptable. Les spectateurs ont assisté à un beau match de football «Am Ga» le dimanche 19 août: nous aurions pu mener 2-1 contre Mühlenbach. Mais c’est... l’inverse qui s’est produit (1-2 par Rani à la 70e minute). Les garçons étaient à la hauteur, et la défaite en est encore plus malheureuse. À Canach, l’arbitre Mateuz a exclu Patrick Marques après quatre minutes, et j’ai dû changer de système tactique. C’était 2-0 au repos et tout était dit. À onze contre onze, c’eût été différent, car notre adversaire était méfiant. Pour ne rien arranger, Daniel Marques a aussi regagné les vestiaires de manière prématurée (85e). Deux exclusions très, trop sévères. A l'arrivée, ce 3-0 est un résultat forcé.

Reste à présent pour Wormeldange à se relever. Mais comment s’y prendre, sans l’attaquant polonais Michal Mroch, parti à Bissen?

Paniquer ne fera pas avancer les choses. C’est bateau de l'affirmer, mais la préparation fut compliquée à gérer au vu des nombreux absents - mais aucun blessé, par contre. Je ne suis pas du genre à pleurer; je m’adapte à ce que j’ai sous la main. J’aurai mon noyau au complet seulement d’ici quinze jours. Garder Michal Mroch était mon souhait. En fait, il avait signé à Bissen avant notre match de barrage et son issue heureuse. Que voulez-vous? Avec Pintar, Morais, Barbosa et Maruntelu en pourvoyeur, je dispose d’un trident offensif de qualité. J’ai des solutions.

Par rapport à la D1, avez-vous changé votre façon de travailler en PH?

Non, je n’ai d'ailleurs pas un système précis. Au contraire, j’apprécie changer selon les joueurs disponibles et leur polyvalence. Mon leitmotiv pour bien travailler: une confiance mutuelle entre l’entraîneur et les joueurs.

L’objectif pour un club promu est le plus souvent simple: assurer le maintien. Êtes-vous optimiste?

Oui. La Promotion d’Honneur est une division exigeante. Il faudra être à la bagarre chaque dimanche.

Avant l’intermède de la Coupe de Luxembourg, le calendrier renseigne un match face à Mertert-Wasserbilig. Autant éviter un troisième échec de rang…

C’est un «petit» derby. L'UMW a terminé cinquième ou sixième en 2017-2018, et cet adversaire n’est pas le premier venu. Sous la houlette d’un entraîneur rassembleur, Marcus Weiss, c’est une équipe de copains. À domicile, tâchons de décoller.

À 38 ans, vous pourriez encore être joueur. Le grand public a connu Adis Omerovic au sein de plusieurs clubs (Aris Bonnevoie, Alliance, RFCUL, Grevenmacher, Hostert) avant de vous voir devenir joueur-entraîneur, puis entraîneur tout court à Wormeldange. Coacher, était-ce prédestiné?

J’ai encore envie de jouer, mais la PH est solide. Il y a deux ans, j’avais un peu joué, mais je m’étais blessé. La saison passée, c’était définitivement terminé… même si j’étais une fois ou l’autre inscrit sur la feuille de match. J’ai débuté dans la profession en tant que coach-adjoint. À l’image de mon plan de carrière comme joueur, je souhaite entraîner au plus haut niveau possible - Adis Omerovic a évolué en PH et en BGL Ligue. On verra...

Le programme de la 3e journée de PH



Joué jeudi



UN Kaërjéng - Mühlenbach 2-2

Dimanche à 16 heures



FC Mamer 32 - Jeunesse Canach

FC 72 Erpeldange - Atert Bissen

Jeunesse Junglinster - US Sandweiler

FC Koeppchen Wormeldange - Union Mertert-Wasserbillig

US Esch - FC Rodange

Swift Hesperange - FC Wiltz 71