Sport 3 min.

Adis Civic (FC Wiltz): «Fini les blablas. Jouons!»

Avant la septième journée en Promotion d'Honneur

Pur produit du FC Wiltz 71, Adis Civic (23 ans) veut voir son club de cœur retrouver la BGL Ligue au plus vite. «Sa place est là et nulle part ailleurs», clame-t-il. Pour y parvenir, il va falloir gagner en régularité. «Sur le terrain, on doit jouer. Fini de blablater.» Mais ravir les trois points à Kaërjéng ne sera pas chose facile, ce dimanche (18h).

Propos recueillis par Vincent Lommel

Adis, après une défaite à Bissen et trois nuls consécutifs (Swift, US Esch et Wormeldange), Wiltz a facilement défait Mamer (3-0). Est-ce votre match-référence jusqu'ici?

J’étais absent à Bissen. Avant le succès de dimanche passé contre Mamer, le bilan comptable était mauvais. Chacun doit se regarder dans un miroir. Inscrire trois buts et ne pas en concéder est bon pour le moral. Nous avons marqué aux moments opportuns, avant le repos et à l’heure de jeu. Quand tu mènes 1-0, tout devient plus facile. À 2-0, nous étions davantage dans la gestion du résultat qu'animés de l’envie de prendre des risques inconsidérés. J’ai apprécié le sérieux au cours de la deuxième mi-temps. Nous sommes Wiltz!

Descendu en PH en mai 2016, le club de la Cité des Genêts n’arrive pas à réellement se mêler à la bagarre pour la montée. Pourquoi?

J’ai joué en BGL Ligue et je veux retrouver l'élite. La place de Wiltz est là. En BGL Ligue, tu as l’obligation de faire attention à l’aspect tactique. En PH, c’est différent. Tout le monde peut battre tout le monde. Il faut se donner à fond et montrer qui est le chef. C’est un championnat difficile: il ne faut pas tomber dans la facilité. Dan Huet est un bon entraîneur, avec qui on discute tactique. Mais, depuis deux saisons, la régularité fait défaut. C’est la faute du groupe, pas d’un joueur ou l’autre… qui doit regarder ce qui ne va pas ou ce qui n’a pas été.

Après six journées, Wiltz compte quatre points de retard sur le duo de tête, Mühlenbach-Rodange et trois sur un autre binôme, Junglinster-Käerjéng. Cela fait donc pas mal d’équipes ambitieuses qui rêvent de l’élite…

La bagarre sera terrible. Pour parvenir à nos fins, il faut nous entraîner sérieusement, nous investir non pas à 99%, mais à 100 %. Chacun doit courir jusqu’à la mort.

Le calendrier vous propose comme adversaires Käerjéng, puis Junglinster. Un six sur six serait idéal, mais s’annonce délicat à réaliser. Quel est votre sentiment?

Ces deux adversaires sont redoutables. Inutile de calculer et faisons de notre mieux. L’ambiance est bonne. D’un autre côté, une fois sur la pelouse, le temps du «blabla» est révolu. Il faut jouer, jouer et encore jouer.



Vous faites figure d'ancien au sein de l’effectif wiltzois...



Je ne connais que Wiltz. J’ai toujours joué ici. J’ai tout vu et tout connu. Dany Fernandes aussi est dans le cas, même s'il est parti une saison à Etzella. Ma motivation est sans commune mesure pour aider mon club à quitter la PH.

Le programme de la 7e journée de PH



Dimanche à 16 heures

Jeunesse Junglinster - FC Rodange 91



BB Mühlenbach - Atert Bissen

US Sandweiler - Jeunesse Canach

FC 72 Erpeldange - Union Mertert-Wasserbillig

FC Mamer 32 - Swift

Koeppchen Wormeldange - US Esch

Dimanche 18 heures



UN Käerjéng 97 - FC Wiltz 71