Ackermann s'impose à Coxyde, Kirsch en évidence

Eddy RENAULD L'Allemand Pascal Ackermann (Bora) a remporté ce vendredi la Bredene-Coxyde Classic disputée sur 199,5 km et qui s'est clôturée par un sprint massif.

Troisième l'an dernier, le champion d'Allemagne s'est imposé dans l'ultime ligne droite et a battu sur la ligne le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Sky) et le Colombien José Alvaro Hodeg (Deceuninck), vainqueur de l'édition 2018. Il s'agit de sa deuxième victoire de l'année et la neuvième pour son équipe.



Cette semi-classique a été marquée par l'échappée de six coureurs Vendrame (Androni), Timmermans (Roompot), Morice (Vital Concept), Peyskens (Wallonie-Bruxelles), Dieleman (Cibel) et Jorgensen (Riwal). Ils ont compté une avance maximale de plus de 7 minutes.



Mais à l'approche de Coxyde, le peloton est revenu sur leurs talons avant qu'une chute ne désorganise le peloton. Fabio Jakobsen et Alvaro Hodeg, les deux leaders de la Deceuninck se sont retrouvés piégés et si le Néerlandais a abandonné tout espoir, le Colombien a pu compter sur le travail de ses équipiers pour se replacer avant l'emballage final.



Alex Kirsch a profité de ce moment de flottement pour partir en contre à un peu plus de 11 km du but. Accompagné de Lars Boom notamment, le Luxembourgeois de la Trek, qui n'alignait finalement que quatre hommes, a tenté le coup mais à 8 km de la ligne, il a renoncé.



Le sprint était alors inévitable et Ackermann se montrait le plus rapide devant Halvorsen, vainqueur de la course en 2017, et Hodeg, lauréat l'an passé. La Bredene-Coxyde Classic a pris cette année la succession de la Handzame Classic.

A noter que ce dimanche, Kirsch et Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles) disputeront le Grand-Prix de Denain.