Ackermann met fin à la série de Kristoff à Francfort, Leyder s'affirme

Eddy RENAULD L'Allemand Pascal Ackermann a remporté ce mercredi au sprint la classique allemande Eschborn-Francfort, disputée sur 187,5 km d'un parcours sélectif dans les monts Taunus autour de la capitale financière européenne où Pit Leyder a pris la 7e place chez les U23.

Il n'y aura donc pas de cinquième succès consécutif pour Alexander Kristoff (UAE) sur l'Eschborn-Francfort (ex-GP de Francfort), la traditionnelle classique allemande du 1er mai. Le coureur norvégien s'est en effet classé troisième du sprint massif remporté par le champion d'Allemagne Pascal Ackermann (Bora) qui a devancé sur la ligne son compatriote John Degenkolb (Trek).



Sur un parcours de 187,5 km vallonné et même durci par rapport à l'an dernier, les sprinters ont encore eu le dernier mot. Si une échappée de six hommes a compté plus de cinq minutes d'avance (Pedersen (Sunweb), van Gompel (Sport Vlaanderen), Shalunov (Gazprom), Peyskens (Wallonie-Bruxelles), Zhakarov (Astana) et Schönberger (Neri Sottoli), les formations Bora, Katusha et Trek ont ramené leurs leaders sur le devant de la course profitant du relief relativement plat des 40 derniers kilomètres.



Bien emmené par ses partenaires, Ackermann a résisté au retour de Degenkolb pour signer son troisième succès de la saison après la Bredene Coxyde Classique et la Clasica de Almeria. «Nous avons travaillé avec un seul objectif: la victoire. C'est un sentiment incroyable de terminer comme ça», a déclaré le lauréat du jour. Kristoff a lui expliqué avoir dû se battre avec ses crampes sur la fin de la course: «J'ai tout donné mais malheureusement ce n'était pas assez».

Du côté des Luxembourgeois, Ben Gastauer qui avait été rappelé par les responsables d'Ag2r pour compléter l'équipe française a pris la 52e place du sprint alors qu'Alex Kirsch (Trek) a abandonné.

Pit Leyder décroche la 7e place de la course Espoirs



La course réservée aux U23 s'est également jouée au sprint et a vu la victoire du Danois Frederik Rodenberg qui a battu l'Australien Kaden Groves et le Britannique Jake Stewart. Dans le camp de la FSCL, on épinglera la très belle 7e place de Pit Leyder et la 43e place de Michel Ries qui sont arrivés avec le premier peloton.



Maxime Weyrich, Tiago Da Silva et Raphaël Kockelmann ont fini respectivement 87e, 96e et 100e à 10'24". Par contre, Gilles Kirsch, Colin Heiderscheid, Cédric Pries et Misch Leyder ont abandonné.



