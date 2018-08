Eleonora Molinaro (WTA 418) s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi ITF de Coxyde (25.000 euros). La Luxembourgeoise a distancé la Slovaque Tereza Mihalikova (373) en deux manches: 7-6 (4), 6-1.

Accrochée, Molinaro accélère et file au deuxième tour

L'interminable premier set s'est fini au jeu décisif après plus d'une heure et trente minutes de combat. Le second a été expédié bien plus rapidement.

Après moins de deux heures, la promesse des Arquebusiers décrochait le droit de défier la Belge Kimberley Zimmermann, tête de série numéro 2 du tournoi belge et 297e mondiale.

Molinaro avait perdu la veille au premier tour du double. La Luxembourgeoise faisait équipe avec l'Italienne Lucrezia Stefanini.