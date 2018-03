Un point, ce n'est décidément pas assez pour un FC Metz accrocheur, mais qui prend la direction de la Ligue 2 après ce partage contre le FC Nantes ce dimanche à Saint-Symphorien (1-1). Les Canaris sont eux freinés dans la course à l'Europe.

Accroché par Nantes, le FC Metz se rapproche de la Ligue 2

(AFP) - Le FC Nantes a manqué l'occasion de s'emparer de la cinquième place après avoir concédé le nul (1-1) sur la pelouse du dernier, Metz, qui file droit vers la L2, dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1.

Les Canaris, pourtant dominateurs, mais également maladroits, n'ont pas réussi à se défaire de la lanterne rouge. Tout juste sont-ils parvenus à égaliser par Valentin Rongier (23e), peu après l'ouverture du score de Nolan Roux (12e).

Les Nantais, à l'arrêt en février (2 points en quatre matches), ont toutefois repris leur marche en avant en mars et même s'ils ont cédé leur cinquième place à Rennes, qui les devancent d'une longueur, ils ont toutes les cartes en mains pour la récupérer.

En effet, avec cinq matches à domicile sur les huit dernières journées, dont la réception des Rennais, les joueurs de Claudio Ranieri disposent d'un calendrier plutôt favorable.

A l'inverse, Metz, après un bon mois de janvier, n'avance plus depuis et semble quasiment condamné à la descente en Ligue 2.

Les Grenats, qui n'ont engrangé que trois points lors des sept derniers matches, pointent à huit longueurs du barragiste, Troyes, à huit journées de la fin de la saison.

Même s'ils doivent encore affronter cinq concurrents directs pour le maintien, on ne voit pas comment les Mosellans pourraient sauver leur place dans l'élite.

Les Lorrains avaient pourtant débuté la rencontre tambour battant et malgré du déchet technique, ils montraient énormément d'envie et de détermination.

Froid glacial



Ils étaient rapidement récompensés en ouvrant le score sur leur première occasion: sur corner, Danijel Milicevic trouvait Roux, seul au point de penalty, qui reprenait de volée du droit (1-0, 12e).

Au terme d'une superbe action collective, le buteur messin était près de doubler la mise mais sa frappe en pivot frôlait la lucarne (19e).

Nantes se réveillant enfin mais Eiji Kawashima réalisait une superbe parade sur un tir de Rene Krhin, qui avait été bien servi par Rongier (22e).

La deuxième tentative était finalement la bonne pour les Canaris: sur une action similaire à la précédente, Adrien Thomasson centrait en retrait pour Rongier, qui, lui, trouvait les filets messins (1-1, 23e).

Nantes poussait ensuite pour faire la différence, sans succès.

Alors que la première période avait été animée, la seconde était en revanche catastrophique de part et d'autre, comme si les 22 joueurs avaient été anesthésiés par le froid régnant au stade Saint-Symphorien...

Au milieu de cette accumulation d'erreurs, Metz se procurait toutefois une balle de match par Roux, dont la tête à bout portant était repoussée magistralement par Ciprian Tatarusanu (83e).

Au final, le match nul était plutôt logique, mais n'arrangeait aucune des deux équipes.



Hantz: «L'espoir est réduit mais encore réel»

Frédéric Hantz (entraîneur de Metz): «Je suis plutôt satisfait du contenu. Nos derniers résultats ne sont pas bons mais dans le contenu on est cohérent et on a l'impression qu'on peut l'emporter, comme ce soir. Je salue mes joueurs pour leur prestation et l'état d'esprit affiché. On est resté équilibré, on a réussi à se créer des situations, mais au final ce n'est qu'un point. Je sais qu'on est dernier, avec 1 point, mais je ne regarde pas le classement. Ce n'est pas fini car mathématiquement ça ne l'est pas. Je pense que sur les derniers matches on peut en gagner pas mal, et il le faudra. On est en déficit de points mais cette trêve va nous faire du bien. L'espoir est réduit mais encore réel.»



Metz - Nantes 1-1

Stade Saint-Symphorien. Arbitre: B. Millot. Temps: glacial. Terrain: correct. Spectateurs: 13.058

Buts: Metz: Roux (12e); Nantes: Rongier (23e)

Avertissements: Metz: Rivierez (13e), Diagne (53e)

Les équipes:

METZ: Kawashima - Balliu, Niakhaté, Rivierez, Diagne (Selimovic 54e) - Cohade (cap), Dossevi, Poblete, Roux, Milicevic (Mollet 61e) - Niane (Rivière 78e)

Entraîneur: Frédéric Hantz

NANTES: Tatarusanu - Dubois (cap), Carlos, Pallois, Lucas Lima - A. Touré (Ngom 56e), El Ghanassy (Bammou 72e), Krhin, Thomasson, Rongier (Moutoussamy 87e) - Sala

Entraîneur: Claudio Ranieri