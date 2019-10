En se déplaçant de manière inédite ce mardi (19h) à Aalborg pour y affronter le Danemark en match amical, la sélection luxembourgeoise se produira dans une 116e ville différente hors frontières.

Aalborg, 116e destination des Roud Léiwen

A Aalborg,

A cinq reprises déjà (1963, 1968, 1980, 1983 et 2002), le Luxembourg s'est déplacé au Danemark. Et par cinq fois, il a affronté les «Red Dynamites» dans la capitale, Copenhague. Ce mardi (19h), c'est pourtant à Aalborg, dans le nord du Jutland, que les hommes de Luc Holtz défieront en amical les ouailles du Norvégien Åge Hareide.

Ce déplacement inédit à l'Aalborg Portland Park (14.000 places) - aussi dénommé Energi Nord Arena - constitue la 116e destination différente de la sélection grand-ducale depuis ses premiers pas en 1911. Le premier déplacement avait eu lieu deux ans plus tard, le 29 avril 1913 à Paris (défaite 8-0).

Rotterdam loin devant

La capitale française, qui, au même titre que son homologue bulgare, Sofia, a accueilli à six reprises les Roud Léiwen. Le record absolu appartient toutefois à Rotterdam, où le Luxembourg s'est déjà produit à... onze reprises.

Evoquée plus haut, Copenhague, comme Bruxelles, Londres et... Medan, sur l'île de Sumatra, en Indonésie (où le Luxembourg avait participé à la Mara Halim Cup en 1980), a vu jouer cinq fois l'équipe nationale grand-ducale.

Un 33e match amical pour Luc Holtz en Irlande du Nord Depuis qu'il a pris la tête de la sélection, Luc Holtz (50 ans) a conduit les Roud Léiwen à 32 reprises en match amical. Il briguera un dixième succès ce jeudi (20h45) au Windsor Park de Belfast contre l'Ulster.

A noter que plusieurs rencontres ont eu lieu sur terrain neutre. Ainsi, Valence en France, qui a hébergé un Luxembourg - Arménie en 2013, Metz (2006) et Sarrebruck (1989), qui ont accueilli un Luxembourg - Portugal ou encore Lille, théâtre d'un Luxembourg - Belgique en 1989.

Par ailleurs, la Bosnie, l'Ecosse, les îles Féroé, l'Indonésie, Israël, la Roumanie, la Turquie et l'Ukraine ont ceci en commun que le Luxembourg y a joué au moins une fois, mais jamais dans la capitale.

En tout, le Luxembourg a visité 49 pays, sans tenir compte de la situation géopolitique avant la chute du Mur de Berlin en 1989*. Hors d'Europe, la sélection a voyagé en Indonésie en 1980, au Maroc en 1996, et en Arabie Saoudite en 2008.

158 villes visitées avec les équipes « B» et Amateurs Le total de 115 villes visitées par la sélection à l'étranger gonfle soudain pour atteindre... 158 lorsque l'on tient compte des débats ayant opposé les Roud Léiwen à des équipes nationales «B» et Amateurs.

Joutes d'un autre temps, elles concernent surtout les affrontements avec la Belgique, la France, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre, mais aussi le Portugal, l'Autriche ou la Tchécoslovaquie.

C'est ainsi que des localités plutôt incongrues comme Arlon, Libramont, Jambes, Diest, Alost, Turnhout, Ostende, Longwy-Haut, Belfort, Saint-Quentin, Sedan, Coblence, Ensdorf, Bregenz ou Spakenburg ont un jour eu les honneurs d'héberger la sélection luxembourgeoise.

* L'ex-Allemagne de l'Est est amalgamée à l'Allemagne réunifiée, tandis que la Tchécoslovaquie est aujourd'hui subdivisée en République tchèque et Slovaquie, comme la Yougoslavie en Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie, Kosovo, Monténégro et Macédoine, ainsi que l'ex-U.R.S.S. en de nombreuses républiques aujourd'hui indépendantes.

LES 158 MATCHES DU LUXEMBOURG à L’ÉTRANGER

ALBANIE

Tirana (2)

ALLEMAGNE

Aix-la-Chapelle (1 +1, c. Allemagne B, +1, c. Allemagne Amateurs)

Berlin (1 +1, c. Allemagne de l’Est)

Coblence (1, c. Allemagne B)

Ensdorf (1, c. Allemagne Amateurs)

Essen (1)

Fribourg (1)

Gera (1, c. Allemagne de l’Est)

Krefeld (1)

Leverkusen (1)

Mannheim (1)

Potsdam (1, c. Allemagne de l’Est)

Sarrebruck (1, c. Portugal)

Wuppertal (1, +1, c. Allemagne B)

ANGLETERRE

Brighton (1, c. Afghanistan)

Londres (4 +1, c. Angleterre Amateurs, +1, c. Yougoslavie, +1, c. Pays-Bas B)

ARABIE SAOUDITE

Riyad (1)

AUTRICHE

Bregenz (1, c. Autriche B)

Grieskirchen (1)

Innsbruck (1)

Linz (1, c. Autriche B)

Marburg (1)

Vienne (2)

AZERBAÏDJAN

Bakou (1)

BELGIQUE

Alost (1, c. Belgique B)

Arlon (7, c. Belgique B)

Beringen (1, c. Belgique B)

Bruges (1 +3, c. Belgique B)

Bruxelles (4 + 3, c. Belgique B, +1, c. Pays-Bas)

Charleroi (1 + 6, c. Belgique B)

Courtrai (2, c. Belgique B)

Diest (1, c. Belgique B)

Gand (1, c. Belgique B)

Jambes (3, c. Belgique B)

Libramont (1, c. Belgique B)

Liège (1 +1, c. Belgique B)

Lierre (1, c. Belgique B)

Malines (1, c. Belgique B)

Namur (1, c. Belgique B)

Ostende (1, c. Belgique B)

Tongres (1, c. Belgique B)

Tournai (1, c. Belgique B)

Turnhout (1, c. Belgique B)

Verviers (1 +1, c. Belgique B)

BIÉLORUSSIE

Borisov (2)

Gomel (1)

Minsk (3)

BOSNIE

Zenica (2, +1, c. Yougoslavie)

BULGARIE

Burgas (1)

Sofia (6)

CHYPRE

Limassol (1)

Nicosie (1)

DANEMARK

Copenhague (5)

ECOSSE

Glasgow (1)

ESPAGNE

Barcelone (1, c. Espagne B)

Gijon (1)

Logrono (1)

Valence (1, +1, c. Espagne B)

ÎLES FÉROÉ

Toftir (1)

FINLANDE

Helsinki (1)

Kotka (1, c. Brésil)

Lahti (1, c. Angleterre)

FRANCE

Belfort (1, c. France B)

Bordeaux (1, c. France B)

Clermont-Ferrand (1, c. France Amateurs)

Dijon (1, +1 c. France B, +1, c. France Amateurs)

Lille (1, c. Belgique, +1, c. France B)

Limoges (1, c. France Amateurs)

Longwy-Haut (1, c. France Amateurs)

Lyon (2, c. France B)

Marseille (1)

Metz (1, +1, c. Portugal)

Mulhouse (2, c. France Amateurs)

Paris (5, +1, c. Italie, +3, c. France B, +1, c. France Amateurs)

Saint-Quentin (1, c. France Amateurs)

Sedan (1, c. France Amateurs)

Strasbourg (2, c. France B)

Toulouse (1)

Valence (1, c. Arménie)

GRECE

Athènes (2)

Le Pirée (1)

Salonique (1)

HONGRIE

Budapest (3)

Szombathely (1)

INDONÉSIE

Medan (1, c. Birmanie, +1, c. Japon, +1, c. Thaïlande, +2, c. Corée du Sud)

IRLANDE

Dublin (2)

IRLANDE DU NORD

Belfast (2)

ISLANDE

Reykjavik (2)

ISRAËL

Ashdod (1)

Petah-Tikva (1)

Ramat Gan (1)

Tel-Aviv (2)

ITALIE

Côme (1, c. Italie B)

Gênes (1, +1, c. Italie B)

Milan (1, c. Italie B)

Modène (1, c. Italie semi-pros)

Naples (1)

Pérouse (1)

Reggio nell’Emilia (1, c. Italie semi-pros)

Rome (1)

LETTONIE

Riga (3)

LIECHTENSTEIN

Vaduz (1)

LITUANIE

Vilnius (1)

MACÉDOINE

Skopje (1)

MALTE

Gzira (1)

La Valette (2)

MAROC

Rabat (1)

MOLDAVIE

Chisinau (2)

MONTÉNÉGRO

Podgorica (Titograd) (1, c. Yougoslavie)

NORVEGE

Bergen (1)

Oslo (3, +1, c. Norvège B)

Trondheim (1)

PAYS-BAS

Amsterdam (1 +1, c. Belgique, +1 c. Danemark)

Arnhem (1, c. Pays-Bas B)

Eindhoven (1, +1, c. Pays-Bas B)

‘s-Hertogenbosch (1, c. Pays-Bas B)

La Haye (1, c. Pays-Bas B)

Rotterdam (11)

Spakenburg (1, c. Pays-Bas Amateurs)

PAYS DE GALLES

Cardiff (1)

Llanelli (1)

Swansea (1)

POLOGNE

Cracovie (1)

Szczecin (1)

Varsovie (1)

PORTUGAL

Agueda (1)

Coimbra (1)

Faro-Loulé (2)

Lisbonne (2, +1, c. Portugal B)

Portimao (1)

Porto (1)

RÉPUBLIQUE TCHEQUE

Plzen (1, c. Tchécoslovaquie)

Prague (1 +2, c. Tchécoslovaquie +1, c. Tchécoslovaquie B)

ROUMANIE

Piatra Neamt (2)

Ploiesti (1)

RUSSIE

Kazan (1)

Moscou (4)

SAINT-MARIN

Serravalle (1)

SERBIE

Belgrade (2, c. Yougoslavie)

Novi Sad (1, c. Yougoslavie)

SLOVAQUIE

Bratislava (1 +1, c. Tchécoslovaquie B)

Zilina (1)

SLOVÉNIE

Celje (1)

Ljubljana (1)

SUEDE

Göteborg (1)

Malmö (1)

Solna (1)

SUISSE

Bâle (1)

Berne (1, c. Suisse B)

Bienne (1, c. Suisse B)

Lucerne (1, +4, c. Suisse B)

Lugano (1, c. Suisse B)

Neuchâtel (1, c. Suisse B)

Saint-Gall (1, +1, c. Suisse B)

Sion (1, c. Suisse B)

Zurich (3)

TURQUIE

Istanbul (2)

UKRAINE

Lviv (2)