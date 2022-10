Plusieurs légendes du circuit féminin ont rendez-vous à partir de jeudi à La Coque pour un tournoi de quatre jours entre anciennes championnes.

A peine retraitées et déjà de retour sur les courts

Christophe NADIN Plusieurs légendes du circuit féminin ont rendez-vous à partir de jeudi à La Coque pour un tournoi de quatre jours entre anciennes championnes.

Plus de trente ans que ça dure et pas question que ça s'arrête! Le cœur de l'automne bat au rythme du tennis féminin au Luxembourg et qu’importe le format, la tradition perdure. Même si la pandémie a gagné par forfait en 2020.



Aujourd'hui, il n'est plus question de tournoi WTA comme ces 25 dernières années, ni d'épreuve sur invitation pour des filles dans la fleur de l'âge comme lors de la genèse du projet entre 1991 et 1995. «Ici, les joueuses n'ont plus de classement mondial», précise Danielle Maas, papesse de l'organisation au pays.

Elles sont fraîchement retraitées, parfois même depuis quelques années, mais leurs coups de raquette n'ont pas pris une ride. On l'a encore aperçu récemment lorsque Mandy Minella, invitée à ce banquet de stars, était au crépuscule de sa carrière. Ou quand Kim Clijsters, princesse de Kockelscheuer à cinq reprises, a entrepris un énième come-back torpillé par la crise sanitaire.

D'ailleurs, si elles ont répondu à l'invitation de Danielle Maas et de son équipe, c'est parce qu'elles ont encore des arguments à faire valoir. Car à côté du plaisir que peuvent procurer ces retrouvailles, l'esprit de compétition aura tôt fait son retour. Le prize money attrayant (40.000 euros à la lauréate) n'y est pas étranger.

Clijsters et Hantuchova en ambassadrices

«C'est un format unique», précise l'organisatrice. «Il n'existe pas de tour dédié aux légendes féminines comme chez les hommes.» Il a fallu toutefois convaincre ces anciennes gloires de revenir au filet. Kim Clijsters et Daniela Hantuchova, dont les liens avec l'organisation sont solides, furent deux ambassadrices idéales pour battre le rappel. Trois anciennes premières joueuses mondiales ont ainsi dit oui. Au côté de Clijsters, on retrouvera la Suissesse Martina Hingis qui sera l'aînée de ce club des huit. L'Helvète de 42 ans a presque tout gagné dans sa carrière à part Roland-Garros et un titre olympique. Jelena Jankovic est peut-être un peu plus fraîche dans les mémoires même si elle n'a jamais remporté de titre en Grand-Chelem.

Puis il y a des filles dont on a l'impression qu'elles jouaient encore hier. Ou avant-hier. Mandy Minella, bien sûr, qui a fait ses adieux au circuit il y a quelques semaines. Kiki Bertens aussi. Ancienne quatrième mondiale, la Néerlandaise a tout de même conquis dix titres dans sa carrière. Dix de moins qu'Agnieszka Radwanska. La Polonaise, qui a flirté avec la place de numéro un mondiale, a disputé la finale de Wimbledon en 2012. Enfin, Julia Görges, très appréciée au pays, complètera cet octogone de vedettes. On se souviendra de son sacre à Kockelscheuer en 2018.

Un joli spectacle en perspective

A partir de jeudi, ce n'est plus cette bonne vieille enceinte de Kockelscheuer qui accueillera le public, mais le gymnase de la Coque. «C'est l'idéal pour ce rendez-vous et au regard des préventes qui ont bien fonctionné, ça devrait donner un joli spectacle», poursuit Danielle Maas, bien moins stressée que les autres années. «S'occuper de huit joueuses ou de 60, ce n'est pas le même sport.»

Ce coup d'essai ne restera pas sans lendemain puisque les partenaires se sont engagés pour deux ans. La WTA s'est aussi invitée au festin pour officiellement reprendre contact avec ces filles qui ont fait les beaux jours du tennis féminin.

Deux quarts de finale sont programmés jeudi à partir de 18h. Les deux autres le vendredi à la même heure. Les deux demi-finales se dérouleront le samedi à partir de 17h et la finale aura lieu le dimanche à 14h30.

