A Kron la dernière étape, à Ulissi le général final

L'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) remporte la 80ème édition du SkodaTour de Luxembourg au terme d'une dernière étape remportée ce samedi par le Danois Andreas Kron (Riwal). Une étape marquée par une chute causée par un... camion mal garé sur la route.

(JFC, avec DW) - Scène absolument incroyable ce samedi lors de la cinquième et ultime étape du SkodaTour de Luxembourg disputée entre Mersch et Luxembourg-Ville (177 km). Dans une descente, sur une route pas très large, les coureurs se sont retrouvés face à un... camion garé à contresens. Forcément, ce qui devait arriver arriva et de nombreux coureurs ont fini au sol, dont Yevgeniy Gidich (Astana) qui semblait assez touché. La course a malgré tout continué avec la victoire d'Andreas Kron (Riwal Securitas) devant Diego Ulissi (UAE Team Emirates), qui remporte le général.

Décidément, cette 80ème édition aura été marquée par des gros problèmes de sécurité. Mercredi, les coureurs avaient d'ailleurs décidé de neutraliser en grande partie la deuxième étape, car ils se plaignaient notamment du trop grand nombre de voitures mal garées sur le parcours. Malgré ces protestations, leur message n'a visiblement pas été entendu... Sûr que les organisateurs seront appelés à s'expliquer devant les instances de l'UCI (Union cycliste internationale).

🚲🇱🇺 | Een vrachtwagen op de weg zorgt voor een valpartij in de Ronde van Luxemburg.#skodatour

Spectaculaire à souhait, cette ultime étape a d'abord été marquée par une échappée de 13 coureurs, dont le sprinteur britannique Mark Cavendish (Bahreïn) et le Français Tony Gallopin (Ag2r-La Mondiale). L'avance de ce groupe de 13 n'a cependant jamais excédé la minute. Et alors que le peloton abordait la montée vers Bourscheid à 65 km de l'arrivée, Tom Wirtgen (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) est parti en contre-attaque pour rejoindre le groupe des échappés, tandis que le Belge Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert) prenait lui la poudre d'escampette pour se retrouver seul en tête. C'était avant l'incident du camion mal garé...

L'Allemand John Degenkolb (Lotto-Soudal) et le Britannique Fred Wright (Bahreïn) profitent ensuite du regroupement général avec le peloton pour attaquer à leur tour. Peu avant le circuit final à Luxembourg-ville, le champion du Luxembourg Kevin Geniets (Groupama-FDJ) parvient à recoller sur le binôme avant le retour du peloton. Mais avec le Pabeierbierg à gravir à trois reprises, les attaques se succèdent, et le maillot jaune Diego Ulissi (UAE Emirates), très attentif aux avant-postes, contrôle la situation.

Le podium de la cinquième étape 1. Andreas Kron (Danemark/Riwal Securitas) 4h08'42"

2. Diego Ulissi (Italie/UAE Emirates) m.t.

3. Markus Hoelgaard (Norvège/Uno-X) m.t. Le podium final du classement général 1. Diego Ulissi (Italie/UAE Emirates) 16h32'39"

2. Markus Hoelgaard (Norvège/Uno-X) à 25"

3. Aimé De Gendt (Belgique/Circus-Wanty Gobert) à 27"



Dans un sprint final à sept, Ulissi se classe deuxième derrière la jeune (22 ans) pépite danoise Andreas Kron (Riwal Securitas). La troisième place est l'apanage du Norvégien Markus Hoelgaard (Uno-X), comme la veille à Differdange. Ulissi s'adjuge le classement final, tandis que le Belge Baptiste Planckaert (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) remporte le classement de la montagne et Kron celui de meilleur jeune.

