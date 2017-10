Le couac 3-0 à Erpeldange est oublié pour Norden 02 revenu avec un score de 4-1 bien tassé pour Kayl/Tétange en pétard avec l’arbitrage de Mr. Durieux. «Cela ne m’intéresse pas», affirme l’entraîneur nordiste, Jean-Claude Freichel. «Les joueurs ont fait le travail.»

Par Vincent Lommel

Confirmer n’est jamais chose facile. L'US Rumelange opine du bonnet. En souffrance à Sandweiler qui menait 1-0 via Miranda (28e), elle est parvenue à renverser la vapeur par l’entremise de Gomes (34e) et Borbiconi (47e). Ce dernier était déjà l'auteur du but de la victoire lors de la rencontre houleuse face à Mamer. Un jeune qui a la cote. L’USR garde le leadership et Kaërjéng sa place de dauphin.



Un plantureux succès 6-3 au détriment de Mühlenbach qui a toujours été mené, au minimum, de deux buts (3-1, 4-2). Derrière le duo de tête, le trio Etzella-Wiltz -Canach semble tenir la corde pour le concurrencer d’ici la fin du mois de mai 2018.



Wiltz déroule



A Etzella, le but signé Smigalovic dans les arrêts de la première période suffit à son bonheur (1-0). Conséquence de cette courte victoire, Canach réalise la mauvaise affaire de la neuvième journée de championnat en cédant sa quatrième place à Wiltz. Des Nordistes avec Erivelton Da Silva - auteur de trois buts - n'ont laissé aucune chance à Erpeldange torpillé 4-0. L’équipe de Charel Leweck reste treizième de rang, à sept longueurs de Norden 02, Mertert/Wasserbillig et Sandweiler, sauvés sans passer par la case des barrages.

Lanterne rouge en raison d’une différence de buts défavorable (-16), Grevenmacher devra s’arracher pour poursuivre l’aventure en Promotion. Aydine Correia (10e) et le Swift l’ont privé d’un résultat positif op Flohr.

Obligé de composer avec six absents, contraint à titulariser Brito et Schroeder âgés respectivement de 16 et 17 ans, Jean-Claude Freichel voulait au plus vite effacer le 3-0 à Erpeldange. Ses joueurs ont compris le message, inscrivant quatre buts à Kayl/Tétange réduit à dix - exclusion de Dragovic - dès la 41e minute.



«Peu importe la manière, ravir la totalité de l’enjeu était impératif. Contrat rempli. L’arbitrage de monsieur Durieux ne m’intéresse pas. Il a fallu s’arracher pour venir à bout de notre adversaire qui n’a rien lâché. Mes garçons, certains très jeunes, étaient crispés et auraient pu inscrire plusieurs buts. Je ne leur en veux pas.»

Cette victoire permet aux Nordistes de comptabiliser onze points. La Promotion fera relâche le prochain week-end et cédera le relais à la Coupe de Luxembourg. Norden 02 aura l’honneur de recevoir Differdange 03.



«Je devrais récupérer certains gars. Nous allons essayer de livrer une bonne prestation… sans perdre de vue une chose: la rencontre face à Grevenmacher du dimanche 5 novembre est prioritaire. Le CSG ne perd jamais sur des scores fleuves. Le niveau de la division est plus élevé que la saison passée.»

Le point

Kayl/Tétange - Norden 02 1-4

Etzella - Canach 1-0



Wiltz - Erpeldange 4-0

Sandweiler - Rumelange 1-2



Mamer - Mertert/Wasserbillig 1-1

Kaërjéng - Mühlenbach 6-3



Grevenmacher - Swift 0-1