Peu en vue en début de saison, Aydine Correia (25 ans) vient d’enchaîner trois titularisations. Il a inscrit deux buts et donné deux passes décisives. Mais le Swift, dixième au classement, ne parvient pas à trouver la bonne carburation. «Quand la réussite sera enfin là, on fera mal», martèle l'ancien Dudelangeois, qui sera en fin de contrat en juin prochain.



Par Vincent Lommel



Le retour en BGL Ligue, l’ensemble des forces vives du Swift Hespérange l’envisage, tôt ou tard. Rien n’est joué ni perdu après huit journées de compétition, mais convenons-en, le retard à l’allumage s’annonce délicat à combler.



«Etzella et Canach (3es) pointent à six longueurs. C’est rattrapable, car tout le monde peut battre tout le monde en Promotion d’Honneur», philosophe le milieu de terrain du Holleschbierg.



Son équipe en est d'ailleurs le parfait exemple: dompter Rumelange - nouveau leader - sur ses terres, se vautrer contre Mertert-Wasserbilig ou gaspiller un avantage de deux buts respectivement face au FF Norden 02 et à Kayl-Tétange, voilà qui est interpellant. Interdit d'ambitionner tutoyer les cimes du classement avec une telle inconstance.

«Il y a intérêt à se bouger»

«Bien jouer au foot, on sait le faire. Se créer des occasions, on y arrive», constate Correia. Mais alors, où cela peut-il donc bien coincer? «Tout est une question de concentration. D’un côté, on manque de lucidité dans le dernier geste, de l’autre nous ne sommes pas suffisamment intransigeants en zone défensive. Sans exagérer, on a donné cinquante pourcents des buts à nos adversaires qui ne se créent aucune… occasion. Aucun n’est supérieur à nous dans le jeu», indique l'Hespérangeois.



Dix-sept buts encaissés en huit matches, c'est beaucoup trop pour une équipe comme le Swift. Car en marquer trois chaque week-end pour lever les bras au ciel est un leurre.



Dans le tableau de marche du Swift, un déplacement à Grevenmacher figure au programme, avant la visite de Mondorf (BGL Ligue) dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de Luxembourg.



«L’ambiance est franchement bonne. Le groupe organise un repas une fois par semaine», glisse le milieu de terrain. La volonté est de ne rien lâcher, de remonter la pente. Une double envie qui peine à se traduire sur la pelouse.



«Si on veut prétendre batailler pour la montée, il y a intérêt à se bouger! La réussite nous fuit. Mais quand le vent tournera, le Swift fera mal», avertit l'ancien joueur de la Jeunesse. Foi d’Aydine Correia. Un Aydine Correia qui monte en puissance. L’entraîneur, Serge Wolf dit de son joueur «qu’il est très technique, possède une bonne vision du jeu, mais a tendance à se reposer sur ses lauriers. Il faut le rebooster de temps en temps. Aydine est un garçon qui doit davantage s’affirmer comme un patron.»



«La PH me convient moins que la BGL Ligue»



«Au F91, j’accumulais les bobos, ce qui m’empêchait de m’exprimer à l’époque», rappelle Aydine Correia, qui a quitté la Forge du Sud à l’été 2015. «Partir était logique. Dudelange et Hespérange sont deux mondes différents. Je suis dans mon élément au Holleschbierg. Les blessures m’épargnent.»



Footballeur de talent, le numéro 10 n’entrait pourtant pas dans les petits papiers du coach en début de campagne. C’est moins le cas depuis trois matches. «Avec deux buts et deux passes décisives, je suis dans une bonne dynamique. La PH me convient moins que la BGL Ligue. A la fin, tu gagnes quelques duels et tu t’y retrouves», sourit-il.

Retrouver l’élite est un souhait légitime. «Pourquoi pas avec le Swift?», conclut le joueur âgé de 25 ans. Il n’y a plus de temps à perdre...

Le programme de la 9e journée de PH

Tous les matches dimanche à 16 heures

Union 05 Kayl-Tétange - FF Norden 02

Etzella - Jeunesse Canach

FC Wiltz - FC 72 Erpeldange

US Sandweiler - US Rumelange

FC Mamer 32 - Union Mertert-Wasserbillig

UN Kaërjéng - Blue Boys Mühlenbach

CS Grevenmacher - Swift Hesperange