En 8e de finale aller de la Ligue des champions, la Juventus Turin et Tottenham Hotspur se sont quittés sur un match nul (2-2), tandis que Manchester City a déroulé en s'imposant 0-4 à Bâle. Les «Citizens» ont déjà un pied et quatre orteils en quart de finale. Suite (et pas fin) des 8es de finale aller ce mercredi soir.

Par Jean-François Colin



Pour la première confrontation de son histoire face à Tottenham Hotspur, la Vieille Dame était pressée, ce mardi dans son Allianz Stadium: le chrono du stade indique à peine 1'30" que Miralem Pjanic dose une merveille de coup franc en profondeur dans les pieds de l'attaquant argentin Gonzalo Higuain, sans doute hors-jeu, mais dont la reprise de volée croisée du pied droit n'est qu'effleurée par Hugo Lloris (1-0, 2e).

Sept minutes plus tard, le latéral gauche londonien, Ben Davies accroche maladroitement Federico Bernardeschi dans son rectangle. Gonzalo Higuain ne loupe pas l'aubaine et convertit le penalty (2-0, 9e), malgré le bon plongeon de Lloris qui dévie légèrement le ballon.

Le finaliste de la C1 2017 frappe (très) fort d'entrée, mais les Spurs ne sont pas abattus pour autant. Servi sur un plateau par Christian Eriksen, Harry Kane place un coup de tête à bout portant, que Gianluigi Buffon détourne au prix d'une parade exceptionnelle (26e). Le même Kane voit son envoi du gauche détourné du bout des doigts en corner par Buffon (32e). La troisième tentative sera la bonne pour le buteur patenté des Spurs: intelligemment servi par Dele Alli dans le dos de la défense piémontaise, Harry Kane s'en va tranquillement réduire la marque (2-1, 35e).

A un moment donné ou à un autre, ce diable de Harry Kane sort toujours de sa boîte

Photo: AFP

Coup de théâtre dans le temps additionnel de la première période: l'arrière-droit ivoirien de Tottenham, Serge Aurier accroche Douglas Costa par derrière dans le grand rectangle de Lloris, mais cette fois Gonzalo Higuain catapulte le cuir sur... la barre transversale (45+2).

Et au lieu de 3-1, ce sera... 2-2 à la 72e minute lorsque le coup franc intelligent à ras-de-terre du Danois Christian Eriksen transperce le mur turinois et trompe un Buffon un peu lent à la détente sur ce coup-là. La seconde mi-temps est nettement moins dense que sa devancière, mais avec ces deux buts inscrits à l'extérieur, les Spurs font la belle affaire avant le retour programmé à Wembley le mercredi 7 mars. Et dire qu'après 9 minutes, ils étaient menés 2-0...



Match plié en neuf minutes à Bâle



Du côté du Parc Saint-Jacques, Manchester City va mettre un petit quart d'heure avant d'asseoir définitivement son statut de grand favori face au FC Bâle: c'est d'abord le Belge Kevin De Bruyne qui place Ilkay Gündogan sur orbite pour l'ouverture du score (0-1, 14e), puis quatre minutes plus tard, le Portugais Bernardo Silva, bien servi par Raheem Sterling, double la marque (0-2, 18e). Le malheureux Tomas Vaclik se retourne une troisième fois dans la foulée, cette fois sur une réalisation du goleador argentin Sergio Agüero (0-3, 23e). Le tout empaqueté en moins de dix minutes, s'il vous plaît!

Sergio Agüero, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva (de g. à dr.), un trio de cracks au service d'un Manchester City conquérant

Photo: AFP

Sans Leroy Sané, John Stones, ni David Silva, tous trois laissés sur le banc par Pep Guardiola, les «Citizens», éliminés l'année dernière à ce stade de la compétition par l'AS Monaco d'un certain... Bernardo Silva, sont bien entendu sur le velours. Les chiffres à la pause sont éloquents: trois buts à zéro en faveur de Manchester City bien sûr, mais aussi 75% de possession de balle et... 400 passes réussies contre 84!

Sergio Agüero et Ilkay Gündogan continuent de s'amuser avec l'arrière-garde suisse après le repos, et l'ancien joueur de Dortmund y va de sa seconde réalisation personnelle de la soirée (0-4, 53e), qui sera aussi la dernière de «Sky Blues» largement repus.



Fermez le ban! Manchester City a déjà pratiquement en mains son billet pour les quarts de finale de la C1, et se rappellera qu'il avait atteint les demi-finales de l'épreuve en 2016.

Le capitaine belge de Manchester City, Vincent Kompany dans ses oeuvres

Photo: AFP

Place ce mercredi à deux autres huitièmes de finale aller de cette Ligue des champions, dont le très attendu Real Madrid - Paris Saint-Germain, ainsi que FC Porto - Liverpool FC.



Les résultats de mardi



Juventus Turin (ITA) - Tottenham Hotspur (ENG) 2-2



Evolution du score: 1-0 Higuain (2e), 2-0 Higuain (9e, s.p.), 2-1 Kane (35e), 2-2 Eriksen (72e)



FC Bâle (SUI) - Manchester City (ENG) 0-4

Evolution du score: 0-1 Gündogan (14e), 0-2 Bernardo Silva (18e), 0-3 Agüero (23e), 0-4 Gündogan (53e)



La suite du programme des 8es de finale aller



Mercredi à 20h45

FC Porto (POR) - Liverpool FC (ENG)

Real Madrid (ESP) - Paris SG (FRA)

Mardi 20 février à 20h45

Bayern Munich (GER) - Besiktas JK Istanbul (TUR)

Chelsea FC (ENG) - FC Barcelone (ESP)

Mercredi 21 février à 20h45

Shakhtar Donetsk (UKR) - AS Rome (ITA)

FC Séville (ESP) - Manchester United (ENG)