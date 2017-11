L’Amicale Clervaux a perdu son brevet d’invincibilité, dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1, suite à sa défaite (2-5) face au FC Differdange 03. Le Racing en profite et conforte encore un peu plus sa place de leader. Pour le reste, l'US Esch, l'UT Pétange et le Samba 7 ALSS Futsal retrouvent le sourire.

Par Stéphane Guillaume

FC Differdange 03 - Amicale Clervaux était tout simplement le remake de la dernière finale du play-off titre. A l'arrivée, c’est à nouveau le champion en titre qui a terrassé Clervaux (5-2), en maîtrisant par ailleurs parfaitement son sujet. La solidité défensive differdangeoise et le coaching du revenant Elio Almeida ont été payants. Filipe Costa, responsable de la section futsal du FCD03, évoque ce match, ainsi que le retour aux affaires du mentor dans la capsule sonore qui suit:

L'US Esch avait besoin d’une victoire pour se remettre dans le bon sens de la marche après quelques désillusions. Face au FC Bettendorf, les Eschois, plus précis dans leur jeu, ont engrangé trois points salutaires (8-5).



Fabio Alexandre, le gardien de but de l'US Esch, apporte des détails sur ce succès. «Notre victoire a été compliquée, car on est dans une mauvaise passe depuis quelques semaines. On a bien joué lors des derniers matches mais sur des petits détails, alors que l’on menait au score, on s’est à chaque fois incliné au final: il y a eu Dudelange, Clervaux et après le Samba 7 ALSS. Tout cela nous a donné un gros coup au moral. Dimanche soir, on a eu du mal à retrouver nos automatismes suite à ce manque de confiance qui nous gangrène, et il ne fallait pas sous-estimer Bettendorf, en dépit de sa dernière place au classement; la tâche a été dure malgré la victoire. On a encore deux matches de très grande importance avant la trêve hivernale, qui nous fera un bien fou pour récupérer quelques joueurs blessés en vue du Top 4, car le championnat est très serré cette année.»

Fernando Magalhaes (en bleu, FC Bettendorf) laisse Alex Gonçalves (US Esch) sur place

Photo: Stéphane Guillaume

L’Union Titus Pétange était à l’affût du moindre faux pas de ses adversaires directs. En témoigne cette victoire (8-5) face à l’AS Sparta Dudelange. Un succès qui replace les Pétangeois à la sixième place du classement, à seulement une longueur du Top 4.



Le Racing tient la corde

Tiago Carvalho, le buteur... muet de Pétange, apporte son ressenti. «Ce fut un match extrêmement difficile! On est parvenu à prendre le dessus dès le début et à contrôler la première mi-temps, même s'il y a eu des erreurs qui nous ont coûté deux buts. En deuxième mi-temps, on leur a laissé le contrôle du jeu, car on a quelques blessés en ce moment et on a dû gérer notre énergie; à partir de là, ils sont revenus à 5-5 à cinq minutes de la fin. Mais nous avons su garder notre calme pour, au final, nous imposer. En fin de match, on est resté soudés, tandis que notre adversaire a perdu la tête. En plus de ça, on a eu plus de réussite devant le but que par rapport à d'autres matches. Je souhaite juste féliciter notre groupe pour l'union et l'engagement dont il a fait preuve tout au long du match, car c'est cela qui nous a fait garder les trois points chez nous.»

L’incontournable meilleur buteur de la compétition est resté muet cette fois-ci, mais il a cependant été au service de ses coéquipiers. «Exactement, pas de but, mais trois ou quatre assists, c'est tout aussi bien. Ce sont les trois points qui comptent le plus.»

Le Racing FC Union Luxembourg occupe désormais seul la tête de la Ligue 1 grâce à une victoire (9-4) face au FC Nordstad. Le Racing a été plus adroit devant le but. Avec une moyenne de sept buts par match, c’est une des deux attaques les plus prolifiques de L1 en compagnie de Clervaux.

Dans le derby de la commune de Differdange, le RAF s’est incliné (4-6) face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn. Concentrés et appliqués, les hommes de Luis Miguel Cavadas signent un second succès probant d'affilée, et en profitent pour larguer, avec désormais six points d’écart, leur adversaire du jour au niveau du classement général.

Ligue 2: le leader Aspelt s’incline pour le première fois

On jouait ce week-end la sixième journée de Ligue 2, et les Red Boys Aspelt ont perdu leur brevet d’invincibilité face au CS Fola (3-4). Le leader ne peut s’en vouloir qu’à lui-même, car il a galvaudé plusieurs dix mètres dans la dernière minute de jeu.



Son dauphin, All Stars Colmar-Berg, n’en profite pas, car il a aussi perdu des plumes face aux 58 Latdevils Garnich (5-6). Le Futsal Wilwerwiltz, avec un résultat nul (5-5) face au FC Wiltz 71, décroche son premier point de la saison.

Le bel équilibre au shoot de Ruben Oliveira (en rouge, FCD03), face à Joël dos Santos (Amicale Clervaux)

Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 7e journée de Ligue 1



Union Titus Pétange - AS Sparta Dudelange 8-5

RAF Differdange - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 4-6

US Esch - FC Bettendorf 8-5

Racing FC Union Luxembourg - FC Nordstad 9-4

FC Differdange 03 - Amicale Clervaux 5-2

Les résultats de la 6e journée de Ligue 2



Futsal Wilwerwiltz - FC Wiltz 71 4-4

CS Fola Esch - Red Boys Aspelt 4-3

All Stars Colmar-Berg - 58 Latdevils Garnich 5-6