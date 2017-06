(JFC). - Jempy Drucker a remporté jeudi la première étape du 77e SkodaTour de Luxembourg, courue entre Luxembourg et Bascharage. Le Luxembourgeois de l'équipe BMC s'est imposé dans un sprint massif au bout des 172 km de course.

Drucker s'est montré plus rapide que le Français Timothy Dupont (Veranda's Willems-Crelan), deuxième, et l'Estonien Aksel Nömmela (Leopard Pro Cycling). Le Belge Greg van Avermaet, coéquipier de Drucker, prend la quatrième place.



Cette première étape a été marquée par une échappée au long cours de trois hommes, dont le Luxembourgeois Tom Wirtgen (Leopard Pro Cycling), accompagné de l'Allemand Raphael Freienstein (Team Lotto - Kern Haus) et du Français Fabien Doubey (Wanty-Groupe Gobert). L'avance des trois coureurs sur le peloton a culminé à plus de cinq minutes. Freienstein et Doubey n'ont été repris qu'à neuf kilomètres du but.



Au terme de l'étape, Tom Wirtgen, le premier à être repris par le peloton à 30 km de l'arrivée, en profite pour endosser le maillot de meilleur grimpeur.

Ce vendredi, la deuxième étape conduira le peloton de Steinfort à Walferdange (178,4 km). Le 77e Skoda Tour de Luxembourg connaîtra son épilogue dimanche.

