(ER) - La 77e édition du SkodaTour de Luxembourg s'élance ce mercredi soir depuis le centre de la capitale. Malgré la présence de Greg van Avermaet, le plateau proposé par les organisateurs est moins reluisant que l'an dernier mais les suiveurs et les spectateurs devraient assister à une course indécise jusqu'au bout.



Lauréat cette année du GP Het Nieuwsblad, du GP de l'E3, de Gand-Wevelgem et de Paris-Roubaix, Greg van Avermaet a été un des grands animateurs des classiques de printemps. Des prestations qui lui ont permis de trôner en tête du classement mondial, le chef de file de la BMC y devance Peter Sagan et Alejandro Valverde.



Le champion olympique de Rio a donc choisi le Luxembourg pour renouer avec la compétition après une période de repos d'environ un mois. "Le plan était d'insérer une période d'entraînement plus calme après la période très chargée des classiques printanières", a expliqué Van Avermaet qui lance à partir de ce mercredi sa préparation dans l'optique du Tour de France.



"Quand tu n'as pas couru pendant un certain temps, c'est difficile de savoir quelle est ta forme, mais les cinq étapes me donneront la chance de retrouver le rythme de course. Je prendrai les choses au jour le jour."

Outre GVA, la formation américaine aligne un groupe compétitif avec Nathan Van Hooydonck, Loïc Vliegen, Floris Gerts, Martin Elmiger, Michael Schär et bien évidemment Jempy Drucker. Lauréat du prologue en 2016, le coureur de Sandweiler aimerait à nouveau briller dans les rues de la capitale. "Ce serait bien de remettre le couvert mais pour le classement général, le tracé proposé est plus difficile cette année avec l'arrivée de Diekirch."



Une course ouverte et animée



Troisième du classement général, il y a douze mois, Alex Kirsch signe lui aussi son retour à la compétition. Auteur d'un début de saison intéressant, (2e du Samyn et l'attaque à Kuurne), le Luxembourgeois de WB Veranclassic a été malade sur les Quatre Jours de Dunkerque et il a dû déclarer forfait pour le Tour de Belgique. "Je ne prends pas le départ avec le même degré de confiance qu’en 2016, quand j’avais terminé 3e du classement final. Je suis en bonne forme mais j’avoue partir un peu dans l’inconnu. Le prologue sera, comme toujours, mon premier objectif. J’ai toujours été tout près de la victoire, ces quatre dernières années. Je pense, par ailleurs, que l’étape de Diekirch sera trop difficile pour moi."

A l'instar de ces dernières années, Alex Kirsch ambitionne de signer un bon prologue.

Photo: Serge Waldbillig

Avec seulement une formation WorldTour au départ (BMC) et huit formations du Continental Pro au départ, la course s'annonce d'ailleurs très ouverte et animée d'autant que le tracé concocté par les organisateurs est plus ardu que l'an dernier. Quant aux cinq formations qui évoluent en Continental, le troisième échelon de la hiérarchie des équipes cyclistes où on retrouve entre autres Leopard et Differdange, elles sont bien décidées à jouer leur carte à fond.



"Le plateau se rapproche du niveau des courses que nous disputons régulièrement. Cela s'annonce nerveux et il faudra veiller à être bien placé", prévient Tom Flammang. Et le directeur sportif de Leopard d'annoncer la couleur: "Le prologue peut nous convenir mais nous misons davantage sur notre Szymon Rekita, il est capable de tirer son épingle du jeu. " Réponse, ce dimanche 4 juin sur le coup de 16h.

Les étapes

Mercredi 31 mai: prologue à Luxembourg (2,14 km)

Jeudi 1er juin: 1re étape Luxembourg - Bascharage (172 km)

Vendredi 2 juin: 2e étape: Steinfort - Walferdange (178,4 km)

Samedi 3 juin: 3e étape Eschweiler/Wiltz - Diekirch (192,9 km)

Dimanche 4 juin: 4e étape Mersch - Luxembourg (174,6 km)

Jempy Drucker, un des atouts de la formation BMC, seule formation WorldTour au départ de l'épreuve.

Photo: Serge Waldbillig

Les équipes

BMC, Cofidis, Fortuneo-Vital Concept, Wanty-Groupe Gobert, Roompot, Sport Vlaanderen-Bâloise, Nippo-Vini Fantini, WB Veranclassic Aqua Protect, Vérandas Willems-Crelan, Leopard, Differdange-Losch, Veloconcept, Armée de Terre, Lotto-Kern Haus