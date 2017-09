(LW) - L'Ethiopien Zelalem Mengistu, qui a dominé les Kenyans, et la Kenyane Peninah Kandie ont remporté la 56e édition de la Route du Vin. Du côté des Luxembourgeois, ce sont Pol et Martine Mellina (Celtic) qui terminent respectivement 13e et 10e de leur épreuve qui se sont montrés les plus rapides.

Chez les messieurs, Christophe Kass (Trilux) et Frank Schweitzer (RBUAP) complètent le podium national des Championnats nationaux, alors que chez les dames, pour la deuxième place, Martine Nobili (Fola) a devancé Haitske Overbeek (Trispeed),Tatiana Quesada (CAEG) et Lena Kersch (Fola).



Martine Mellina (Celtic) a devancé Martine Nobili.

Photo: Serge Waldbillig

Les résultats



MESSIEURS: 1. Zelalem Mengistu (ETH) 1.02'37'', 2. Ezra Kerin (KEN) 1.02'45'', 3. Edwin Kiplagat (KEN) 1.02'53'', 4. Samwel Kibiwot (KEN) 1.02'57'', 5. Josphat Kiprono (KEN) 1.03'02'', 6. Tadesse Tolosa (ETH) 1.03'05'' 7. Thimothy Kimeli (KEN) 1.03'09'', 8. Bethwel Chemweno (KEN) 1.03'44'', 9. Hunegnaw Simeneh (ETH) 1.04'30'', 10. Daniel Kemoi (KEN) 1.04'33'', 11. Eyob Solomun (D) 1.06'39'', 12. Chalu Gelmisa (ETH) 1.08'06'', 13. Pol Mellina (Celtic) 1.08'07'', 14. Kibron Habtu (ETH) 1.08'30'', 15. Mark Kipchumba (KEN) 1.09'15'', 16. Anthony Leon (FRA) 1.10'35'', 17. Abiel Tesfu (Celtic) 1.12'44'', 18. Stefan Gross (D) 1.13'08'', 19. Christophe Kass (Trispeed) 1.13'26'', 20. Frank Schweitzer (RBUAP) 1.14'32'', 21. Frazer Alexander (CAB) 1.15'20'', 22. Rachid Hammouch (Fola) 1.15'34'', 23. Laurent Reichling (CAB) 1.15'34'', 24. Cyril Measson (Trilux) 1.17'52'', 25. Rainer Augustin (D) 1.18'10'', 26. Hicham Adidab (F) 1.18'22'', 27. Serge Bertemes (Fola) 1.18'22'', 28. Paulo Ramos (CAD) 1.18'30'', 29. Frank Bourgnon 1.18''45'', 30. Michael Ibendahl (CAS) 1.18'59''

DAMES: 1. Peninah Kandie (KEN) 1.09'16'', 2. Melat Kejeta (ETH) 1.11'19'', 3. Thabita Gichia (KEN) 1.12'06'', 4. Bekelech Borecha (ETH) 1.12'22'', 5. Maryanne Wanjiru (KEN) 1.12'37'', 6. Pamela Cherotich (KEN) 1.14'58'', 7. Tamene Woldegorgis (ETH) 1.15'34'', 8. Fozya Amid (ETH) 1.16'39'', 9. Gete Fireso (ETH) 1.19'11'', 10. Martine Mellina (Celtic) 1.19'55'', 11. Heike Kohler (D) 1.23'15'', 12. Martine Nobili (Fola) 1.26'35'', 13. Haitske Overbeek (Trispeed) 1.29'02'', 14. Tatiana Quesada (CAEG) 1.29'30'', 15. Lena Kersch (Fola) 1.32'57''

Zelalem Mengistu (dossard n°13) fera la différence dans le final.

Photo: Serge Waldbillig