Le pilote français Sébastien Bourdais souffre de fractures multiples du bassin et d'une fracture de la hanche droite après son spectaculaire et violent accident samedi, lors de la première journée des qualifications pour les 500 miles d'Indianapolis.

Sous la violence du choc, la monoplace n°18 blanche et rouge a fait un tonneau et a immédiatement pris feu, plongeant le paddock, encore marqué par le décès en course en août 2015 du Britannique Justin Wilson, dans le plus grand effroi.



Bourdais est resté quelques instants immobile, avant de bouger ses mains et de les poser sur la visière de son casque, comme pour rassurer ses proches et son équipe.