C'est une première en près de 40 ans: environ 3.500 femmes étaient présentes jeudi dans les gradins Téhéran pour soutenir le onze masculin national face au Cambodge en match éliminatoire pour le Mondial 2022.

3.500 femmes de retour au stade en Iran

(AFP). - Tenues à l'écart des hommes dans une arène remplie à moins de 10%, les supportrices n'ont pas caché leur joie d'être présentes, agitant drapeaux vert-blanc-rouge, les couleurs nationales, et immortalisant l'instant sur leurs téléphones à coup de selfies.

Les supportrices de la «Tim-é melli» («équipe nationale» en persan) se sont montrées bien plus bruyantes, plus colorées et motivées que leurs homologues masculins. Pour la petite histoire, l'Iran a infligé une véritable punition au Cambodge, battu... 14-0!

Très vite après la révolution islamique de 1979, les Iraniennes se sont vu refuser l'accès aux stades pour les compétitions de football hommes, officiellement pour les protéger de la grossièreté masculine.

Ce n'est pas la première fois depuis l'instauration de cet interdit que des femmes assistent à une rencontre masculine dans un stade en Iran, mais c'est la première fois qu'elles y assistent en si grand nombre, et surtout après avoir pu acheter elles-mêmes leur billet.