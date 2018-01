Le FC Metz s’apprête à accueillir Nice ce samedi (20h) sans Matthieu Dossevi, sa meilleure arme offensive. Une tuile de plus pour un ensemble qui va devoir puiser au fond de ses réserves pour écarter une formation niçoise revigorée. Patrick Barth, l’ex-gardien grenat, préface l’événement.



Propos recueillis par Hervé Kuc

Patrick, que pensez-vous de l’incroyable performance de Quentin Beunardeau qui s’est distingué en stoppant quatre des cinq penalties tourangeaux en Coupe de France?

Je n’ai jamais connu ça dans ma carrière. Il a systématiquement anticipé pour partir du bon côté et a ajouté une bonne dose d’intuition pour réussir cette performance extraordinaire. Je ne connaissais absolument pas ce jeune gardien mais je l’avais déjà trouvé très serein à Monaco lorsqu’il avait pris la place de Kawashima expulsé (50e). Je ne veux en rien diminuer sa prestation mais il faut bien également avouer que lorsqu’une série de tirs au but s’achève sur le score de 2 à 1 (il restait une tentative pour Metz), cela signifie aussi que les tireurs n’ont pas été franchement bons.

Revenons sur l’expulsion de Kawashima à Monaco. Etait-elle justifiée?

Je préférerais vous parler de l’attentat commis par Lopes (Lyon) sur Mbappé (PSG) dimanche dernier. J’ai été très étonné que peu de personnes n’en parlent et qu’aucune polémique n’existe sur ce fait. Pour moi, il a presque effectué une «Schumacher» sur l’attaquant parisien! Son geste méritait un penalty et un carton rouge. Je veux bien qu’Anthony Lopes soit un gardien bondissant, mais de là à effectuer un geste aussi dangereux, il y a de la marge. Quand j’étais gardien, on nous disait parfois: «le ballon ou le joueur!», c’est exactement ce que Lopes a mis en pratique. Là, il a fait très fort. Quant à Eiji Kawashima, oublions ce carton rouge qui ne représente rien par rapport au geste du Lyonnais.

Le FC Metz reçoit Nice ce samedi (23e journée). Peut-il l’emporter?

Avec Matthieu Dossevi, cela aurait été jouable. Là, ce n’est pas la même chose. J’ai bien aimé l’apport de Danijel Milicevic qui, à mes yeux, pouvait former un beau duo avec Dossevi. De toute façon, le FC Metz est dans l’obligation de réussir une série de trois matchs victorieux pour espérer se maintenir. Après Nice, il faudra aller à Marseille et ce n’est peut-être pas le moment d’espérer y arriver. Mais, il le faudra et on ne pourra pas attendre le mois de mai pour l’enregistrer. Sans Dossevi, Metz va devoir batailler face à Nice.

Cheick Diabaté s’est finalement engagé avec Benevento (Italie, Série A). Etes-vous surpris de sa nouvelle destination?

Oui, car il rejoint une formation pratiquement condamnée à la descente. J’ai l’impression qu’il s’agit d’une histoire de sous. Lui qui ne parlait que de Metz, tout comme Ngbakoto qui a récemment déclaré que rejoindre Guingamp était un rêve, n’est finalement pas venu. Est-ce que Diabaté aurait pu réussir le même coup que lors de sa venue au FC Metz? De toute façon, l’amour du maillot, je crois que cela ne dure qu’à une seule reprise. Pour certains, le football n’est que du business.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (20e, 15 points) n’a plus le choix à Saint-Symphorien: seuls des succès lui permettront d’espérer encore à un miraculeux maintien en L1 et la venue de Nice (6e, 34) n’échappe pas à cette implacable logique. A l’aller, les Aiglons avaient su profiter de la fragilité messine pour s’imposer (3-1, 16e journée) et enfoncer un peu plus le club mosellan. Là, Frédéric Hantz va pouvoir compter sur des joueurs frais (Milicevic, Boulaya, Mollet, Nguette, Palmieri), des éléments relancés (Selimovic, Rivierez) et d’autres espérés (Jouffre, Bisevac) pour tenter de prendre une revanche synonyme d’espérance à entretenir. Une mission périlleuse.

Le «prono» de la rédaction

Sans Dossevi (élongation, reprise entre le 10 et 15 février), le FC Metz n’est plus le même et la même musique qui résonne à nos oreilles n’est plus aussi chatoyante. Dépositaire du jeu offensif grenat, le talentueux joueur prêté par le Standard de Liège va sacrément manquer à sa formation. Notre pronostic: 1-1.