(ER) - Le Français Christophe Laporte (Cofidis) a remporté ce vendredi à Istres la 1re étape du Tour La Provence où Alexandre Geniez (Ag2r) a conservé le maillot de leader.



Disputée sur 177,1 km entre Aubagne et Istres, cette 1re étape s'est conclue au sprint par la démonstration de Laporte qui a facilement dominé l'emballage finale devant le Roumain Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini) et le Français Pierre Barbier (Roubaix).

Troisième du prologue jeudi, Laporte a signé son deuxième succès de la saison 2018 après avoir décroché la 2e étape de l'Etoile de Bessèges. Au classement général, Alexandre Geniez (Ag2r) conserve la tête du classement après sa victoire dans le prologue, il devance Sylvain Chavanel (Direct Energie) et Laporte de 2".



Les Luxembourgeois Alex Kirsch et Michel Ries sont arrivés pratiquement roue dans roue 71e et 73e. Au classement, le coureur de WB Aqua Protect (23e) et le jeune Espoir de Polartec-Kometa (43e) accusent respectivement un retard de 17" et 29".

Trois hommes ont passé le journée en échappée: Mainard (Roubaix), Bernardinetti (Amore) et Sevilla (Polartec-Kometa), équipier de Michel Ries. L'offensive du trio de tête s'est achevée à 9 km de l'arrivée.



Ce samedi, place à la 2e étape La Ciotat - Gémenos (148,5 km) avant la 3e et dernière journée programmée dimanche entre Aix-en-Provence et Marseille (171,7 km).