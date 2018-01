(ER) - L'Allemand André Greipel (Lotto) a remporté ce mardi la 1re étape du Tour Down Under disputée sur 145 km entre Port Adelaide et Lyndoch. Laurent Didier (Trek) et Ben Gastauer (Ag2r) ont fini dans le peloton.



Battu dimanche par Peter Sagen lors de la People's Choice Classic, Greipel a pris sa revanche en enlevant la 1re étape du Tour Down Under. Le coureur de la Lotto, qui a connu une année 2017 difficile avec seulement 5 succès à la clé, a battu l'Australien Caleb Ewen et le champion du monde Sagan (Bora).

«C'était un sprint assez rapide mais j'ai pensé qu'il fallait attendre le plus longtemps possible. C'est ce que j'ai fait et j'ai bien surgi je pense», a commenté ensuite le vainqueur du jour.

Du côté des Luxembourgeois, Laurent Didier a pris la 86e place alors que Ben Gastauer pointe au 88e rang. Au classement à la suite du jeu des bonifications, Greipel compte 4" d'avance sur Ewan (Michelton) et l'Australien William Clarke (EF Education), Sagan est 4e à 6". Didier et Gastauer sont respectivement 87e et 89e à 10".

Ce mercredi, la 2e étape relieraUnley à Stirling dans le sud du pays sur la distance de 148,6 km.