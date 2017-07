(ER) - Auteur d'un partage 1-1 sur la pelouse du FC Milsami Orhe, le Fola a franchi le cap du 1er tour préliminaire de l'Europa League grâce à sa victoire conquise à l'aller (2-1).



Vainqueur 2-1 à l'aller, le Club Doyen n'avait aucune certitude avant d'aborder ce déplacement en Moldavie. Et dès le coup d'envoi, les locaux mettaient d'emblée la pression avec une reprise d'Antoniuc qui trouvait le poteau.



Les Luxembourgeois laissaient passer l'orage et prenaient les échanges à leur compte sans pour autant inquiéter le gardien de Milsami Mitu. Au contraire, les Moldaves se montraient dangereux mais Hym s'imposait avec brio sur une reprise de la tête de Cojocari.

Dès le début de la seconde période, les Eschois se montraient plus volontaires. Mitu stoppait les tentatives de Klapp(47e) et Hadji (49e). L'égalisation tombait logiquement pour les hommes de Jeff Strasser. Un corner de Kocur était repris victorieusement par Dallevedove (58e).



Ce but changeait complètement les données de la rencontre. La nervosité gagnait les rangs des joueurs de Milsami qui accumulaient les fautes et les cartons jaunes (4 sur l'ensemble du match et un jaune-rouge).



Le Fola avait même la possibilité de prendre l'avance à la 79e minute mais la reprise de Muharemovic était déviée par Mitu. Les Moldaves étaient au bord de la rupture, Graur était exclu à la 86e minute pour un second carton jaune.



Klein et ses partenaires géraient parfaitement les derniers instants du match. Le Fola disputera le 2e tour préliminaire de l'Europa League, il y croisera la route des Azeris de l'Inter Baku qui ont éliminés les Serbes du Mladost Lucani 2-0 et 3-0. Les matches sont programmés les jeudis 13 et 20 juillet.

Le Fola a aligné Hym, Laterza, Chrappan, Klein, Kirch; Klapp (87e Bensi), Muharemovic, Dallevedove, Saiti (70e Corral); Kocur (76e Bechtold), Hadji.

Cartons jaunes: Laterza (36e), Kocur (72e), Bechtold 90+1), Kirch (90+3).

Les joueurs, le staff et quelques supporters savourent la qualification du Fola.

Photo: Albert Krier