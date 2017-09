Sept exploits (CS Oberkorn, Schieren, Itzig, Echternach, Betembourg, Pratz/Redange, Remich/Bous) et beaucoup de suspense pour ce premier tour de la Coupe de Luxembourg.

Par Daniel Pechon



Six des sept équipes qui ont créé l'exploit sont des descendants! Pratz.-Redange (D2) s'est qualifié au terme de l'un des scénarios les plus spectaculaires. Mené 0-2 par Beggen (D1) après 18 minutes, le club de Division 2 pouvait redouter le pire mais le tableau d'affichage n'évoluait plus jusqu'à l'heure de jeu. La dernière demi-heure était folle avec un score qui passait de 0-2 à 4-2. Beggen chutait.

Autre surprise, Itzig (D2), mené par Aspelt (D1), a égalisé à la 30e puis accéléré après l'heure. En 15 minutes, les Blo-Wäiss secouaient trois fois les filets et scellaient leur qualification (4-1). Quatre buts aussi pour Remich/Bous (D2) dont trois inscrits dans la première demi-heure face à Boevange (D1) (4-0).

Match plus équilibré mais belle performance pour Schieren (D2), qui avec un seul but inscrit à la 89e par Rui Peneida, juste deux minutes après un penalty manqué par son joueur entraîneur Nilton Rocha, a effacé le Red-Black (D1) des tablettes (1-0). Autre exploit, Echternach (D3) a émergé aux tirs au but face à Ell (D2) (4-2). Le Daring a d'abord manqué un penalty stoppé par Jérôme Grethen, gardien de Ell, avant d'ouvrir la marque à l'heure de jeu et être rejoint au score à dix minutes du terme.

Surprise encore pour Bettembourg qui a assuré sa qualification en inscrivant deux buts en seconde période face à Berbourg (D1) (3-1). Tandis que le CS Oberkorn (D2) a éliminé Kehlen (D1) 3-2.

D'autres équipes ont forgé leur qualification avec des retournements de situations parfois impressionnants. Comme Moutfort (D2) qui a fait passer la marque face à Lasauvage (D2) de 0-2 à 4-3 entre la 60e à la 75e. Aussi spectaculaire la série de quatre buts inscrite par Ehnen (D2) dans les 25 dernières minutes face à Grevels (D3) alors que le marquoir indiquait 3-1 (3-5).

A deux doigts

Malgré une division d'écart, Harlange/Tarchamps (D32) a frôlé l'exploit face à Vianden (D1), poussé aux tirs au buts (4-6). Les Green Boys ont mené 1-0 jusqu'à la 65e. Deux divisions de moins pour Beckerich proche de l'exploit (comme en coupe FLF) cette fois face à Mertzig qui a émergé sur un penalty à la dernière minute des prolongations (2-3).

Fin de match cruelle aussi pour Perlé (D3) qui a mené deux fois au score, joué à 10 près de 40 minutes et avait encore l'avantage à cinq minutes de la fin face à Useldange (2-3). A quatre reprises, Mensdorf est revenu au score (de 1-1 à 4-4) avant d'échouer aux tirs au but face Wincrange et Tiago Da Rocha, auteur de trois buts (6-7).

Autre but marqué in extremis, Ken Stockreiser a qualifié Äischdall (D1) avec un but marqué à la 120e face à Bertrange (D1) (2-1). Un coup franc magistral de Manuel Barbosa dans les prolongations a offert la qualification à Colmar-Berg (D2) face à Koerich (D2) (3-2). Joao Lopes a inscrit le but de la qualification pour Troisvierges (D3) mené toute la rencontre par Noertzange (D3), sauf...les sept dernières minutes (3-4). Keywene Mendoça a marqué le seul but du match dans les prolongations pour l'ASL Luxembourg (D1) face à Schifflange (D1).

Dans les matchs entre équipes de division 1, victoire plus que nette de Wormeldange qui menait 7-0 après 40 minutes face à Biwer (8-0) et nette de Medernach qui a inscrit ses quatre buts dans la dernière demi heure face à Bissen (4-0). Weiler a mené 0-1 et 1-3 à Mondercange avant de se qualifier aux tirs au but (5-7). Dan Lopes a qualifié Lorentzweiler à avec un but à la 72e face à Bastendorf déjà éliminé en coupe FLF par le même adversaire. Junglinster menait 6-0 à la pause à Bourscheid (7-0) avec quatre buts de Demir Mekic.

Les résultats



Moutfort (2) - Lasauvage (2) 4-3

Wormeldange (1) - Biwer (1) 8-0

Remich-Bous (2) - Boevange (1) 4-0

Harlange-Tarchamps (2) - Vianden (1) 4-6 tab

Mensdorf (2) - Wincrange (1) 6-7 tab

Tricolore (3) - Lintgen (1) 0-3

Bourscheid (3) - Junglinster (1) 0-7

Pratz-Redange (2) - Beggen (1) 4-2

Merl (2) - Sanem (1) 1-4

Münsbach (2) - Reisdorf (2) 1-2

Medernach (1) - Bissen (1) 4-0

Bettembourg (2) - Berbourg (1) 3-1

Äischdall (1) - Bertrange (1) 2-1 a.p.

Colmar-Berg (2) - Koerich (2) 3-2

Wilwerwiltz (3) - Brouch (3) 4-0

Schifflingen (1) - ASL Porto (1) 0-1 a.p.

Christnach (3) - Steinsel (1) 0-6

Bastendorf (1) - Lorentzweiler (1) 0-1

Dalheim (3) - Ehlerange (2) 2-5

Noertzange (3) - Troisvierges (3) 3-4

Itzig (2) - Aspelt (1) 4-1

Berdorf-Consdorf (2) - Walferdange (2) 2-1

Clémency (3) - Belvaux (1) 0-8

Beckerich (3) - Mertzig (1) 2-3 a.p.

Schengen (3) - Feulen (2) 1-6

Grevels (3) - Ehnen (2) 3-5

Mondercange (1) - Weiler (1) 5-7 t.a.b

Echternach (3) - Ell (2) 4-2 t.a.b

Clervaux (3) - Kopstal (3) 3-5

Larochette (2) - Steinfort (1) 1-4

Perlé (3) - Useldange (2) 2-3

Schieren (2) - Red Black Egalité (1) 1-0

Gilsdorf (2) - Mersch (1) 1-4

Folschette (3) - Diekirch (2) 3-8

Schouweiler (3) - CeBra (2) 1-5

CS Oberkorn (2) - Kehlen (1) 3-2

Le tirage au sort du deuxième tour avec l'entrée en lice des clubs de BGL Ligue sera effectué ce lundi à 12h30 à la FLF. Les matches seront disputés le 24 septembre.