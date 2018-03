Le match-phare de la 19e journée de Promotion d'Honneur a accouché d'un partage un but partout entre Rumelange et Käerjéng. Tout profit pour Etzella, qui s'était imposé (0-1) jeudi à Mertert-Wasserbillig.

19e journée de PH: Rumelange et Käerjéng se neutralisent

Jean-François Colin Le match-phare de la 19e journée de Promotion d'Honneur a accouché d'un partage un but partout entre Rumelange et Käerjéng. Tout profit pour Etzella, qui s'était imposé (0-1) jeudi à Mertert-Wasserbillig.

Après le court, mais ô combien important, succès d'Etzella (0-1) jeudi à Mertert-Wasserbillig, le choc de la 19e journée de PH Rumelange - Käerjéng prenait un tout autre relief ce vendredi soir dans la Cité des roches Rouges.



Au stade municipal de Rumelange, après un début de partie très nerveux au cours duquel M. Bourgnon a dû sortir quatre cartons jaunes en... 13 minutes, tout s'est joué dans les derniers instants de la première période. C'est d'abord Bryan Gomes qui place l'équipe locale aux commandes en ouvrant la marque à la 42e minute (1-0). Mais les hommes de Sven Loscheider ont à peine le temps de se réjouir qu'André Oliveira remet les compteurs à égalité deux minutes plus tard (1-1, 44e).

Ce match nul fait les affaires d'Etzella, désormais deuxième du classement avec 40 points, juste une longueur derrière Rumelange (41), qui était allé s'imposer (0-1) à l'aller à Käerjéng. L'UNK, justement, en nette perte de vitesse depuis la reprise en 2018, glisse à présent à la troisième place, celle de barragiste, avec 38 unités, soit trois de moins que Rumelange et à deux longueurs d'Etzella. A huit journées de la fin, le suspense est on ne peut plus intense entre ces trois grosses cylindrées de la PH.



Match fou, fou, fou à Canach



Un autre rencontre avancée de la 19e journée était au menu de ce vendredi soir: Canach (9e, 21 pts) recevait la lanterne rouge, Kayl-Tétange (14e, 10 pts). Complètement apathique en première mi-temps, l'équipe locale regarde jouer l'Union 05 à sa guise: Amine Aribi (0-1, 14e), puis Sébastien Porzi (0-2, 24e) portent Kayl-Tétange aux commandes à la surprise générale, d'autant plus que Jonni Santos est tout près de... tripler la mise en faveur des Rouges à la 36e minute.

Olivier Ciancanelli opère un double changement à la reprise, avec les entrées au jeu de David Teixeira et de Luiz Gomez en lieu et place de Jonathan Kanangila et Valdino Tavares. Canach se ressaisit: Olivier Mukendi - qui sera exclu à la 89e minute - atténue le score (1-2, 58e), puis Christophe Thiel loupe l'immanquable, et surtout l'égalisation, 120 secondes plus tard (60e). Mais ce n'est que partie remise pour les Bleus, puisque Yannick Bour inscrit son premier but de la saison à la 69e minute (2-2).

Et c'est alors que l'on croit Canach enfin lancé sur les bons rails que l'impensable se produit dans la foulée: Seco Seno Peti redonne l'avance à Kayl-Tétange (2-3, 71e). Mais le spectacle est loin d'être terminé à la rue de Lenningen: Tun Rauen remet à nouveau les deux équipes à égalité (3-3, 81e), tandis que... quatre minutes plus tard, Sébastien Porzi signe le doublé de la soirée, son cinquième but cette saison (3-4, 85e), et offre cette fois les trois points à l'Union Kayl-Tétange, qui, grâce à cette troisième victoire cette saison, dépasse provisoirement (?) le FF Norden 02 (11) et Grevenmacher (12) dans le bas du classement pour occuper désormais un siège de barragiste (12e).



Le programme de la 19e journée

Joué jeudi

Union Mertert-Wasserbillig - Etzella 0-1

Joués vendredi

US Rumelange - UN Käerjéng 1-1

Jeunesse Canach - Union Kayl-Tétange 3-4



Samedi à 18 heures

FC Erpeldange - US Sandweiler

Swift Hesperange - FF Norden 02

FC Wiltz - FC Mamer

Blue Boys Mühlenbach - CS Grevenmacher