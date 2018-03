En ouverture de la 19e journée de BGL Ligue ce vendredi soir au Galgenberg, le Fola n’a fait qu’une bouchée (9-0!) de son voisin de l’US Esch, plus que jamais lanterne rouge du championnat et condamné à redescendre en Promotion d'Honneur.

19e journée de BGL Ligue: un «neuf» de Pâques pour le Fola

En ouverture de la 19e journée de BGL Ligue ce vendredi soir au Galgenberg, le Fola n’a fait qu’une bouchée (9-0!) de son voisin de l’US Esch, plus que jamais lanterne rouge du championnat et condamné à redescendre en Promotion d'Honneur.

Par Thibaut Goetz

Le match et sa note



L’US Esch se présente dans une défense à cinq et démarre la rencontre avec un bloc très bas, ... ce qui ne va pas se révéler être un choix payant.

Mehdi Kirch, de retour après une longue absence se rappelle au bon souvenir du public eschois en adressant un superbe ballon à Hadji. L’attaquant contrôle idéalement, et place le ballon entre les jambes de Lopes (1-0, 16e). Rebelote deux minutes plus tard seulement: Kirch est toujours à la passe, et Hadji, encore à la réception, place impeccablement sa reprise au fond des filets (2-0, 18e).

L’US Esch tente tant bien que mal d’esquisser une réaction, mais la frappe de Peixoto manque cruellement de conviction et surtout de précision (32e). C’est ensuite le côté droit du Fola qui passe à l’offensive, le centre de Klapp est parfait pour Muharemovic qui place presque tranquillement sa tête (3-0, 40e). Juste avant la pause, Koçur alourdit lui aussi l’addition dans une défense aux abois (4-0, 45e).

Une promenade de santé



Loin de s’inverser, le scénario de la deuxième mi-temps confirme celui de la première. Koçur et Martin-Suarez s’amusent dans la défense adverse (5-0, 53e). Malgré quelques parades, le match de Hélio Lopes et de son équipe tourne définitivement au cauchemar. C'est ensuite au tour de Klapp de placer son nom sur la liste des buteurs (6-0, 57e).



A l’heure de jeu, les deux coaches décident de procéder à quelques ajustements, Guerra fait notamment son entrée pour l’USE. Klein laisse lui sa place à Bernard, et Muharemovic récupère le brassard de capitaine du Fola.



Samir Hadji, d’un maître coup-franc des 25 mètres, fusille Lopes à l’approche des dix dernières minutes du calvaire de l’US Esch (7-0, 79e). Un calvaire qui se poursuit avec un très joli but de Saiti, entré peu de temps avant (8-0, 82e). Samir Hadji va même signer un quadruplé, il part seul côté droit avant de repiquer et tromper le gardien (9-0, 90e).

La note: 12/20. Une seule équipe sur le terrain en première mi-temps, et un Fola vraiment pas bousculé. Même chose en deuxième période et un Fola sur un rythme de sénateur.

Le fait du match

Quatre buts encaissés à la mi-temps: dur à... encaisser pour une équipe entrée dans le match avec la volonté de retarder l’échéance le plus longtemps possible. Comme quoi la défense à cinq n’est pas toujours la solution idéale...

Les hommes du match

Mehdi Kirch et Samir Hadji. De retour après une longue absence, Mehdi Kirch aura rapidement trouvé ses repères dans son couloir gauche. Deux passes décisives vers Hadji, la connexion Samir - Mehdi refonctionne à nouveau! Un Samir Hadji en grande forme qui signe ce vendredi soir un quadruplé.



Quatre buts sur la soirée: Samir Hadji s'est amusé face à l'US Esch Photo: Stéphane Guillaume

Réaction

Anthony Guerra (US Esch): «Au début, on y croyait, mais sur des erreurs individuelles, on manque de concentration et ça se répète. Pourtant on a les qualités! Mais ce n'est pas bon de baisser les bras, ce n'est pas digne d’une équipe de BGL Ligue.»

La fiche technique



CS Fola Esch - US Esch 9-0

Stade Émile Mayrisch, pelouse moyenne, arbitrage de M. Potier (FRA) assisté de MM. Da Costa et Skrijelj. 220 spectateurs payants. Mi-temps: 4-0.

Évolution du score: 1-0 Hadji (16e), 2-0 Hadji (18e), 3-0 Muharemovic (40e), 4-0 Koçur (45e), 5-0 Martin-Suarez (53e), 6-0 Klapp (57e), 7-0 Hadji (79e), 8-0 Saiti (82e), 9-0 Hadji (90e).

Aucun carton

FOLA: Cabral; Laterza, Klein (cap.) (63e Bernard), Chrappan, Kirch; Dallevedove; Martin-Suarez, Koçur (63e Lopes), Muharemovic, Klapp (76e Saiti); Hadji.

Remplaçants non-utilisés: Clément et Sacras.

Entraîneur: Thomas Klasen

US ESCH: H. Lopes; Ferreira, E. Lopes, Marcolino, Crespo, Vieira; Amoakon, Kwani, Rani, Peixoto (63e Guerra); Landim (86e Ribeiro).

Remplaçants non-utilisés: Sebastiani, Silva et Araujo.

Entraîneur: Pedro Resende

