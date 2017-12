Par Hervé Kuc



Auteurs d'une prestation solide, cohérente et enjouée, les Messins ont logiquement dominé Montpellier (3-1). Un succès aux vertus morales inestimables pour Frédéric Hantz et ses hommes. Mercredi prochain, il faudra distancer Strasbourg pour passer un meilleur Noël. Et recommencer à y croire ?

Le match et sa note. A Montpellier, Frédéric Hantz a innové en alignant une défense à cinq éléments avec un trio axial inédit (Selimovic, Diagne, Niakhaté). Une initiative positive puisque le FC Metz a été solide dès les premiers instants, s'offrant même le luxe d'une possession de balle supérieure à celle de son adversaire.

Malheureusement, la lanterne rouge de la Ligue 1 va céder sur la première poussée du MHSC: Cohade va effectuer une tête à contre-sens et surtout, Rivierez va se montrer trop laxiste au marquage de Roussillon (1-0, 20e). Un avantage heureux qui va être annulé sur une frappe légèrement brossée du pied droit qui va se loger à ras du poteau gauche du but montpelliérain (1-1, 28e).



La suite va ressembler à un conte de Noël pour les Messins. Face à des Montpelliérains trop sûrs d'eux, l'excellent Niane (entré en jeu à la 78e) va offrir un caviar à Rivière (2-1, 84e): un but qui va mettre le banc de touche grenat en feu et qui va galvaniser un onze grenat solide et solidaire. Mieux, le jeune Basin, va parachever le succès grenat, sur une chevauchée et un superbe service de Niane, en mystifiant le gardien montpelliérain (3-1, 90+3). Le second succès du FC Metz de la saison, après celui acquis à Angers, devrait revigorer toute une équipe, tout un club et l'ensemble de ses supporters avant la venue de Strasbourg mercredi prochain à Saint-Symphorien (20h50).



Un excellent 15/20 pour une formation messine qui a su compter sur Niane pour faire basculer la partie.

Les joueurs et leur note. Kawashima (5) s'est "couché" trop vite sur le but inscrit par Roussillon. Il est bien sorti au devant du même Roussillon (53e). En défense, Rivierez (4,5) a oublié son devoir de défenseur en laissant filer Roussillon sur le but montpelliérain (20e) puis une seconde fois sur le même joueur (53e), sans conséquence cette fois. Il a également perdu bêtement un ballon sur la ligne médiane (26e) et a fauté lourdement sur Roussillon qui lui a fait des misères (66e, carton jaune).



Selimovic (6) s'est montré solide (38e) et bien placé tout au long de la partie. Une deuxième sortie réussie après celle entrevue à Angers. Diagne (6) a tout bien fait en chef de défense. Un bon placement et des interventions nettes. Niakhaté (6) a eté sobre et s'est mis au dispason de ses deux compagnons axiaux. Assou-Ekotto (4,5) a eu du mal à exister sur son flanc gauche alors que la situation messine impose le dépassement de soi et un investissement de tous les instants. A son crédit, une intervention salutaire (72e) qui a permis d'éviter le pire. Au milieu, Mollet (6) s'est montré actif et disponible. Il arive à donner du rythme aux premières intentions de sa formation.



Cohade (6,5) a eu le grand mérite de replacer le FC Metz dans le bon sens en égalisant (28e). S'il a connu un mois de novembre plus que délicat, il revient très bien depuis deux rencontres. Dossevi (4,5) s'est montré beaucoup trop discret. Il donne l'étrange impression de ne plus être trop concerné par la cause messine. Il a logiquement cédé sa place à Poblete (68e). Dommage. Roux (5) a évolué sur le côté gauche du jeu offensif grenat et ce n'est pas vraiment sa meilleure place. L'axe lui va mieux au corps. Il a récolté une "biscotte" (78e) et a passé le flambeau à Niane (78e) qui a effectué une entrée décisive !



En attaque, Rivière (7) s'est très bien battu. Il possède des facultés pour évoluer dos au but et ses remises sont intéressantes. Il offre le ballon d'égalisation à Cohade et a poussé le ballon au fond des filets de Montpellier (2-1).

Le chiffre. 60. Comme le pourcentage de possession du ballon au bénéfice du FC Metz après le premier quart d'heure. Une première à l'extérieur pour une formation souvent habituée à courir après le cuir. Si les Messins n'ont pas été dangereux au cours de ce laps de temps, la performance doit les encourager à poursuivre dans cette voie.

L'entrée de Niane. Il est très doué le jeune sénégalais (18 ans). Ibrahima Niane est venu relayer Roux (78e) et il n'a pas attendu longtemps pour aller défier la défense montpellièraine. Surtout, il a offert sur un plateau le ballon du succès à Emmanuel Rivière (84e) avant d'en faire autant avec Basin (3-1). Une entrée en jeu royale pour un joueur promis à un très bel avenir. On vous l'assure.

Montpellier - Metz 1-3

Stade de la Mosson, temps frais, pelouse correcte, arbitrage de M. Millot, environ 8 000 spectateurs. Mi-temps: 1-1

Evolution du score: 1-0 Roussillon (20e), 1-1 Cohade (28e), 1-2 Rivière (84e), 1-3 Basin (90+3)

Cartons jaunes: Lasne (80e) à Montpellier; Rivierez (66e), Roux (76e) à Metz

MONTPELLIER: Lecomte; Aguilar, Mukiele, Hilton (cap.), Mendes, Roussillon; Lasne, Skhiri, Sessegnon (63e Ikoné); Mbenza (73e Sambia), Camara (63e Sio). Joueurs non entrés en jeu: Pionnier; Congré, Cozza, Piriz

METZ: Kawashima; Rivierez, Selimovic, Diagne, Selimovic, Assou-Ekotto; Mollet, Cohade (cap.); Dossevi (68e Poblete), Roux (78e Niane), Rivière (88e Basin). Joueurs non entrés en jeu: Beunardeau; Goudiaby, Philipps