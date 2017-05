En Série 1, l'US Reisdorf est officiellement promu en Division 2. Harlange-Tarchamps et Heiderscheid se disputeront le deuxième ticket. Dans la Série 2, Lasauvage a pratiquement assuré la troisième place.

Par Daniel Pechon



Série 1: Reisdorf y est, Heiderscheid rêve à nouveau

Après 13 saisons passées en Division 3, l'US Reisdorf a obtenu son ticket pour la D2, suite à son succès (2-1) face à Harlange-Tarchamps. Les trois buts ont été inscrits en deuxième période: André Tavares a ouvert le score et Fabrizio da Graça a marqué le but de la victoire, après l'égalisation de Diogo de Pina sur penalty (2-1) pour les Green Boys, battus une seconde fois consécutivement sur le même score de 1-2.

Ce résultat a pour conséquence de relancer la lutte pour les deuxième et troisième places, et donne ainsi du piment aux deux dernières journées. Avec déjà une autre «finale» en vue pour Harlange-Tarchamps, doublé à la deuxième place par son adversaire de la prochaine journée: Heiderscheid-Eschdorf.



Le Racing a, quant à lui, battu Rambrouch: Serge Zeien a donné un double avantage (35e et 50e) à Heiderscheid-Eschdorf. Le score passait ensuite à 4-0, avant que Dorian Croix n'atténue les chiffres à la 82e minute pour Rambrouch (4-1).

Avec toujours l'espoir d'atteindre la troisième place, Beckerich ne laisse rien au hasard. Le FC a démarré pied au plancher à Grevels, avec un tableau-marquoir qui indiquait déjà 0-2 après... huit minutes (buts d'Alex Mesquita et Vitor Ferreira), avant que Grevels ne revienne à égalité à la 80e minute. Et, dans le costume du Zorro de service, Basile Sievi a inscrit le but du 2-3 à la 95e minute...



Perlé était pressé face à Bourscheid et avait inscrit ses trois buts du match à la demi-heure par David Miranda, Ricardo Correia et Patrick Muller (3-0). Enfin, le calvaire continue pour Folschette, battu 0-6 par Wilwerwiltz, et dépassé par Bourscheid à la différence de buts.



Série 2: Lasauvage distance le Tricolore à la 3e place



Le parcours du CeBra sur l'année 2017 reste absolument parfait. Le club de Cessange a aligné une septième victoire en autant de matches, cependant la plus étriquée, face au Tricolore. Alors que le leader menait 0-2 depuis la demi-heure, Paulo Bianco a réduit la marque pour Gasperich (1-2) et remis un peu de suspense, mais en vain.



Avec la défaite de Gasperich, Lasauvage, vainqueur 3-0 de Dalheim, avec un triplé de Paulo Machado (un but avant la pause et deux après le repos), a fait un grand pas vers les barrages et a déjà marqué autant de buts qu'au premier tour (20 contre 19).

Clemency a pris sa revanche en inversant le résultat du match aller (4-2) face à Noertzange, qui a récolté un point de moins que l'Etoile dans ce second tour (10 contre 9) malgré un meilleur classement.



Enfin, match tranquille pour Koerich-Septfontaines, avec une victoire 2-0 face à la lanterne rouge Kopstal, qui n'a plus encaissé plus de deux buts en 90 minutes depuis quatre matches, malgré un total de 60 depuis le début de saison. A noter que le match Schengen - Christnach-Waldbillig se joue ce mardi à 20 heures.

Les réactions



Americo Ferreira (Aiglons Dalheim): «On a presque tenu tête avec notre adversaire en première période, mais après Lasauvage a été supérieur ensuite, et mérite sa victoire. J'avais quelques absents dans mes rangs, mais chaque semaine, en moyenne, ce sont quatre joueurs que je dois remplacer.» Dalheim - Lasauvage 0-4

Frank Otto (US Reisdorf): «Ce fut un très bon et beau match, des deux côtés d'ailleurs, et disputé devant de nombreux supporters. Au passage, notre club de supporters nous a offert un super soutien tout au long de la saison. On encaisse sur un penalty justifié (1-1) dans un match très équilibré. J'ai joué avec deux attaquants, sauf quand le 2-1 est tombé en notre faveur, alors, j'ai ordonné une position beaucoup plus défensive.» Reisdorf - Harlange-Tarchamps 2-1

Photo: Michel Dell'Aiera

Jean-Paul Bossi (Racing Heiderscheid-Eschdorf): «On ne pense encore ni à la montée, ni au barrage. Car si on perd nos deux derniers matches, on passe cinquième. Nous visions une place entre la cinquième et la huitième en début de saison. Donc, on ne se met pas de pression. Le moment important du championnat pour nous, ce sont nos quatre succès consécutifs du début de saison, qui nous ont mis en confiance et fait prendre conscience de notre niveau. Je tiens à remercier mon joueur Eric Colombera qui est venu en avion d'Innsbrück pour disputer le match de ce dimanche.» Heiderscheid-Eschdorf - Rambrouch 4-1

Patrick Koecher (US Rambrouch): «Nous avons eu trois bonnes occasions dans les 30 premières minutes. Mais l'efficacité nous a fait défaut. Une fois le 1-0 tombé, Heiderscheid-Eschdorf est devenu la meilleure équipe, et l'efficacité de Serge Zeien a fait la différence. A 2-0, mon équipe a encore tout essayé, mais Heiderscheid a très bien défendu et joué habilement le contre pour décider du match. Leur victoire est méritée.» Heiderscheid-Eschdorf - Rambrouch 4-1

Yves Peter (FC Beckerich): «C'était un match frustrant, avec un arbitre qui nous refuse... trois penalties, deux en première mi-temps et le troisième à la 85e minute. En outre, en première mi-temps, on touche quatre fois le poteau, mais on marque à la dernière seconde! De quoi gommer un peu de frustration...» Grevels - Beckerich 2-3