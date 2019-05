Le coup d’envoi de la 14e édition de l’ING Night Marathon approche à grands pas. Depuis ses débuts, l’événement suscite un incroyable enthousiasme et le samedi 1er juin, à 19h, 16.000 participants de 38 pays seront au départ.

Sport 3 min.

16.000 coureurs au départ de l'ING Night Marathon

Le coup d’envoi de la 14e édition de l’ING Night Marathon approche à grands pas. Depuis ses débuts, l’événement suscite un incroyable enthousiasme et le samedi 1er juin, à 19h, 16.000 participants de 38 pays seront au départ.

(DH avec Paul Jaaques). - A l’image de ses devancières, l’édition 2019 de l’ING Night Marathon Luxembourg s’annonce une fois encore comme un véritable succès. Ils étaient 14.000 mordus de la course à pied à prendre le départ de l’épreuve en 2016, 15.000 en 2017 et un millier de plus l’année dernière. La quatorzième édition de l’épreuve, dont le coup d’envoi sera donné le samedi 1er juin, à 19 heures, sur le site de «Luxexpo/The Box» au Kirchberg, égalisera ce record puisque 16.000 coureurs, de 38 pays, sont attendus.

Le circuit des 42,195 kilomètres mènera les coureurs à travers le Kirchberg, pour passer ensuite dans les quartiers du Limpertsberg, de Belair, de Merl, de Hollerich, de la gare et du centre-ville avant de revenir au point de départ.

Le départ du semi-marathon (21,0975 km) et du Team Run (42,195 km répartis en 4 relais) sera aussi donné à 19 heures. Les participants du Mini Minimarathon (1 km) s’élanceront à 19h40 de la Luxexpo The Box, ceux du Minimarathon (4,2 km) partiront à 19h45 du même endroit. Par ailleurs, le 5k Run for Success sera donné à 20 heures, au parking Konrad Adenauer.

Le «Roll & Run» au cœur de la Ville

Parallèlement à l’épreuve-reine, le départ de la troisième édition du «Roll & Run» sera donné à 18h10 sur le champ du Glacis. Deux parcours dans le cœur de la ville de Luxembourg sont proposés, le premier de 4,3 km, le second de 8,6 km. Les participants sont invités à parcourir le quartier du Limpertsberg: le champ du Glacis, l’avenue Victor Hugo, la rue Ermesinde, l’avenue du Bois, la rue G. Schneider, la rue des Cerisiers, le boulevard Dr. E. Feltgen, le boulevard Pershing, la rue J. P. Beicht, l’avenue J. Sax, la rue Nicolas Liez, l’avenue Pasteur, la rue Ermesinde, et l’avenue de la Faïencerie.

A l’issue de la course, à 19h24 précises, une «After Roll & Run Party» est organisée sur le champ du Glacis.

Pour divertir les 100.000 spectateurs attendus sur le parcours, 72 « hot-spots » de musique sont prévus avec entre autres 300 musiciens et danseuses de samba, huit groupes folkloriques portugais, huit fanfares et neuf Djs.

Lors d’un tel événement, la mobilisation est forte. C’est ainsi que 1.300 bénévoles seront aux petits soins des participants et répartis au niveau de la signalisation, du ravitaillement et de la remise des médailles car chaque participant sera récompensé dès son arrivée. Un certificat sera aussi envoyé par la poste au mois de septembre en même temps que le programme de l’édition 2020.

C’est le Kényan Mark Kangogo (29 ans) qui s’était imposé l’an dernier en battant le record de l’épreuve avec un chrono de 2h12'12". Frazer Alexander, qui avait pris la neuvième place, avait terminé premier Luxembourgeois.



Par ailleurs, le tram et des navettes à partir du P+R Bouillon fonctionneront toute la journée. Pour plus d’informations: Hotline 4796-3846 et www.ing-night-marathon.lu