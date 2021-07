Le cycliste slovène a remporté une nouvelle "Grande boucle", à 22 ans. Mais sur les Champs-Elysées, la 21e étape a été magistralement gagnée au sprint par le Belge Wout van Aert.

Sport 2 min.

108ème édition

Pogacar s'offre un deuxième Tour de France

Le cycliste slovène a remporté une nouvelle "Grande boucle", à 22 ans. Mais sur les Champs-Elysées, la 21e étape a été magistralement gagnée au sprint par le Belge Wout van Aert.

(AFP) - Wout van Aert a de nouveau montré, dimanche sur la ligne d'arrivée du Tour de France, qu'il était désormais un des hommes forts du peloton cycliste international. C'est lui à nouveau qui s'est imposé dans le sprint final aux dépens du Britannique Mark Cavendish. Agé de 26 ans, van Aert a enlevé son troisième succès depuis le départ : une étape de montagne (le jour de la double montée du Ventoux), un contre-la-montre (Saint-Emilion) et un sprint massif (Paris Champs-Elysées).

Cavendish, vainqueur à quatre reprises depuis le départ, a perdu la roue de son ''lanceur'' habituel, le Danois Michael Morkov. Troisième de l'étape, il n'a pu gagner pour la 35e fois sur le Tour et battre le record des victoires d'étape qu'il détient à égalité avec le Belge Eddy Merckx.



Au classement final, Tadej Pogacar a battu le Danois Jonas Vingegaard et l'Equatorien Richard Carapaz, présents pour la première fois sur le podium. L'écart entre les deux premiers, supérieur à cinq minutes, est le plus important depuis 2014 et le succès de l'Italien Vincenzo Nibali.

Pogacar, qui a signé la deuxième victoire slovène en 108 éditions, a cumulé comme l'an passé trois maillots distinctifs: jaune (classement général), à pois (montagne), blanc (jeune). Il a enlevé trois étapes, un contre-la-montre et deux arrivées au sommet.

Dans la dernière étape, longue de 108,4 km, la course a accéléré au premier passage sur la ligne d'arrivée, à la mi-parcours. Sous le soleil parisien, aucune échappée n'a pu compter plus d'une quarantaine de secondes d'avance sur le circuit final des Champs-Elysées. Les derniers attaquants (Schelling, Valgren, Van Moer) ont été repris à 6 kilomètres de l'arrivée.

Au classement général 1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 82 h 56:36.

2. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) à 5'20"

3. Richard Carapaz (ECU/INE) 7'03"

4. Ben O'Connor (AUS/AG2) 10'02"

5. Wilco Kelderman (NED/BOR) 10'13"

6. Enric Mas (ESP/MOV)

7. Alexey Lutsenko (KAZ/AST)

8. Guillaume Martin (FRA/COF)

9. Pello Bilbao (ESP/BAH)

10. Rigoberto Urán (COL/EF1)

11. David Gaudu (FRA/GFJ)

12. Mattia Cattaneo (ITA/DEC)

13. Esteban Chaves (COL/BIK)

14. Louis Meintjes (RSA/INT)

15. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2)

16. Wouter Poels (NED/BAH)

17. Dylan Teuns (BEL/BAH)

18. Ruben Guerreiro (POR/EF1)

19. Wout van Aert (BEL/JUM)

20. Bauke Mollema (NED/TRE) 1h02'18"