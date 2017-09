(dv/trad. AF) - Xavier Bettel avait dans un premier temps estimé que certaines idées du discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker étaient irréalistes. La réaction du Premier ministre a suscité des critiques dans les rangs du CSV, mais aussi de la part du parlementaire européen DP Charles Goerens ou de l'ancien parlementaire européen LSAP Ben Fayot.

La critique de Xavier Bettel portait avant tout sur l'élargissement rapide de la zone Euro (la monnaie unique devrait à terme être adoptée par tous les Etats membres) et de l'espace Schengen, ou sur l'idée de mettre en place un commissaire européen de l'Economie et des Finances et président de l'Eurogroupe rassemblant les ministres des Finances des 19 pays ayant adopté la monnaie unique.

Lors du sommet européen de Tallinn vendredi, Xavier Bettel est resté sur une partie de sa critique. L'euro reste l'affaire des Etats européens et non de la Commission européenne, selon lui. "Je ne crois pas que ces changements rendraient la zone Euro plus performante", a-t-il déclaré, tout en précisant qu'il restait ouvert au débat.

Concernant l'adoption de la monnaie unique par tous les Etats membres et l'espace Schengen, Xavier Bettel a précisé qu'il partageait les objectifs de Jean-Claude Juncker. Cela lui semble juste un peu prématuré au vu de la crise grecque et du Brexit, de parler de l'extension de la zone euro.

