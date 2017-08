Par Christelle Brucker

Pour cette première visite, il n'aura passé que quelques heures sur le sol luxembourgeois: le président de la République française, Emmanuel Macron, a effectué ce mardi une visite éclair au Grand-Duché, accompagné de son épouse Brigitte.

L'avion présidentiel s'est posé à l'aéroport du Findel en fin d'après-midi.

A sa descente de l'appareil, le président Macron a été accueilli par le Premier ministre, Xavier Bettel, le chef de cabinet du grand-duc Henri, Michel Heintz, le chef du protocole du gouvernement, Paul Schmit, et l'ambassadeur de la République française au Luxembourg, Bruno Perdu.

Brigitte sur la corniche

Arrivée un peu plus tôt en toute discrétion, la Première dame a pu profiter d'un moment de détente à la découverte de la capitale, lors d'une promenade privée au centre-ville, notamment sur la corniche, avec le mari de Xavier Bettel, Gauthier Destenay, ainsi que la compagne du Premier ministre belge, Amélie Derbaudrenghien.

En fin de journée, le couple Macron s'est retrouvé au centre-ville pour se rendre ensemble au palais grand-ducal devant lequel plus de 200 personnes les attendaient.

Selfies et poignées de main

Emmanuel et Brigitte Macron ont été acclamés par la foule. Chacun de son côté a distribué avec plaisir poignées de main et selfies durant de longues minutes. La Première dame a même reçu un bouquet de fleur d'une admiratrice.

Ils ont ensuite été reçus en entrevue par le Grand-Duc et la Grande-Duchesse dans le Salon des rois du palais et ont posé pour une photo officielle.

Le président français a alors pris la direction du château de Senningen pour un entretien en tête-à-tête avec Xavier Bettel, tandis que Brigitte Macron a pris part au programme culturel proposé aux conjoints: le groupe a visité le centre culturel Neimënster et le MUDAM.

Réunion trilatérale à Senningen

A Senningen, Xavier Bettel et Emmanuel Macron se sont donc vus en entretien avant d'accueillir le Premier ministre belge, Charles Michel, pour une réunion trilatérale cette fois.

Les trois hommes se sont longuement promenés dans le parc du château, sous les objectifs des photographes qui n'en ont pas perdu une miette.

Selon Xavier Bettel, le but de cette entrevue trilatérale était de contribuer à "redynamiser" l’Union européenne et à avoir un échange de vues sur les points qui sont au centre de l'intérêt des citoyens, notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement de l'Europe sociale et le marché digital.

Au terme de leur entrevue, le président français et les Premiers ministres ont rencontré la presse pour une évoquer notamment des sujets de politique européenne.

"Des liens du quotidien avec le Luxembourg"

Xavier Bettel a d'abord affirmé son soutien à Emmanuel Macron dans sa lutte contre le dumping social, "pour un marché interne équitable."

Concernant la mise en place d'une Europe à plusieurs vitesses, le Premier ministre a expliqué qu'elle existait déjà, à travers Schengen ou encore la zone euro, et qu'on "ne devait pas "être bloqué".

Sur la centrale de Cattenom, Xavier Bettel a convenu avec le président Macron que "c'est une discussion qui doit avoir lieu à notre niveau" et a plaidé pour "une communication directe" entre-eux sur ce sujet.

Le Premier ministre a aussi rappelé que son gouvernement est prêt à contribuer financièrement à la mise en place d'un parc d'énergies renouvelables en cas de fermeture de la centrale.

L'intégralité des interventions de Xavier Bettel et Emmanuel Macron en vidéo:





Dans sa déclaration, le président Macron a souligné que les liens entre le Luxembourg et la France sont "des liens du quotidien": il a ainsi évoqué des "talents français" présents au Grand-Duché et l'importance des travailleurs frontaliers qui trouvent un travail et un salaire côté luxembourgeois.



Sur la mobilité transfrontalière, il a affirmé sa volonté de faire avancer le sujet et de s'entretenir bientôt avec les présidents de régions concernés pour faire avancer des projets concrets.

La journée a été clôturée par un dîner privé, offert par le Premier ministre Xavier Bettel, en l'honneur du président Macron et du Premier ministre Michel.



"Photo de famille" (de g. à dr.) Charles Michel, Premier ministre du royaume de Belgique ; Brigitte Macron ; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État ; Amélie Derbaudrenghien, compagne du Premier ministre du royaume de Belgique ; Emmanuel Macron, président de la République française ; Gauthier Destenay, époux de Xavier Bettel

