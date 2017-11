(ChB) - Alors que le DP et son nouveau partenaire de coalition, le CSV, tenaient une conférence de presse ce vendredi, les Verts s'étonnent que rien n'ait été dévoilé du contenu de l'accord de coalition.

Une déclaration commune ne mentionnait en effet que "six priorités pour six ans", la présentation détaillée des véritables projets étant réservée à la prochaine séance du conseil communal fixée au 4 décembre prochain.

"On nous annonce que le logement et la mobilité seront des priorités: ce que tout citoyen un peu attentif à la vie de la commune sait déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui doit être construit? Comment et où? On ne le sait toujours pas", pointent Sam Tanson et François Benoy, dans un communiqué.

"Les postes semblent être plus importants"

"Quant à la mobilité, ils attendent avec impatience le tramway, ils n'oublieront pas la mobilité douce, mais la voiture devrait également être promue", craignent déi Gréng. "Il est clair qu'une promotion du transport privé ne fera qu'accroître la congestion, le bruit et la mauvaise qualité de l'air."

"Après un mois de négociations et 12 réunions, un accord de coalition concret ne semble pas être en vue", soulignent les conseillers. "Les postes semblent être plus importants pour la nouvelle majorité qu'un programme de coalition."

Voici le document remis à la presse vendredi matin par la nouvelle majorité:

Les Verts de la Ville n'avaient pas attendu que la nouvelle majorité se manifeste pour établir un plan pour les 6 ans à venir et le présenter à la presse.