(mig trad. ChB) - Lundi au Cercle Cité, le président de la Chambre des salariés a mis en garde contre les inégalités croissantes et a appelé les hommes politiques à adopter une politique économique plus sociale.



En présence du Premier ministre, Xavier Bettel, et du président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, Jean-Claude Reding a souligné dans son discours les inégalités croissantes en Europe, les divergences dans la société et le danger de la radicalisation.

Pour lui, la politique économique néolibérale de ces 25 dernières années est en cause: "Les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres et les classes moyennes ont le sentiment légitime de perdre pied. Le progrès social est brisé", a-t-il déclaré.

Au niveau national, Jean-Claude Reding a appelé à une politique salariale expansionniste et une augmentation du salaire minimum, "parce qu'on ne peut pas vivre correctement au Luxembourg avec le salaire minimum actuel et parce que l'écart salarial continue de se creuser."

La pauvreté et les inégalités augmentent

"27% des familles ont du mal à joindre les deux bouts", insiste Reding. "C'est un problème structurel qui nécessite une réponse structurelle."

Reding était la tendance de ces dernières années, mais abgewinnen aussi positifs, tels que les changements dans le congé parental, les heures de garde d'enfants gratuits et manuels en Secondaire ou même la réforme fiscale, dans laquelle il a, cependant, a vu encore une marge d'amélioration (imposition des gains en capital et des options d'achat d'actions, l'adaptation de la table de contrôle à l'inflation, salaire minimum libre d'impôt).

Le président de la CSL a aussi appelé à l'adaptation automatique des prestations familiales à l'inflation, une mesure qui aurait dû entrer en vigueur selon l'accord conclu avec le gouvernement au 1er janvier 2018.