(ChB) - Enfin! C'est le mot. Après de longues années d'attente, les autorités judiciaires peuvent désormais placer des mineurs délinquants au sein d'une unité spécifiquement adaptée pour eux: la fameuse Unisec pour "unité de sécurité" à Dreiborn.

La première fois qu'on entend parler d'un tel projet, c'est en 1992: un groupe interministériel juge qu'une telle construction serait opportune pour éviter aux adolescents condamnés d'atterrir à Schrassig.

L'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand publie en 2003 un rapport explosif, pointant des "pratiques indignes du Grand-Duché" en matière d'incarcération des mineurs.

Une situation "inadmissible"

"En 2002, 45 mineurs ont séjourné à Schrassig. Depuis début 2003, on en dénombre 26 et le plus jeune n'a que 12 ans. Bien sûr, ils ne sont pas en contact direct avec les prisonniers adultes. Néanmoins, ils les côtoient durant les promenades ou à la cantine. Cela va totalement à l'encontre de nos recommandations pour la prévention de la torture", déplore alors le comité.

"C'est inadmissible. C'est loin d'être un environnement qui facilite leur réintégration dans la société."

Mais il faut vaincre la résistance des autorités locales: au terme d'âpres négociations, les ministres de l'époque Marie-Josée Jacobs et Luc Frieden acceptent toute une série de garanties:

une unité limitée à 12 pensionnaires,



un mur d'enceinte de 5 mètres de haut,

pas d'accès depuis la route reliant Dreiborn à Flaxweiler,



une surveillance vidéo



des détecteurs de présence,



un poste central extérieur,



un sas d'entrée,



des portillons avec système de détection métallique,

etc.



Les débats sont vifs, les freins nombreux. Certains élus militent pour que cette unité soit installée sur le site de la prison de Schrassig, mais finalement, la loi est votée à la Chambre des députés en 2004.

Des conditions "à la limite du tolérable"

Quelques mois plus tard, en visite au centre socio-éducatif de l'Etat (CSEE) de Dreiborn et au centre pénitentiaire de Schrassig, le commissaire européen aux droits de l'Homme constate que les mineurs en difficulté sont enfermés avec les délinquants et exposés à la mauvaise influence des cas plus graves sans aucun encadrement adapté à leur situation. Il juge en outre que les conditions de mise en isolement des mineurs à Schrassig sont à la limite du tolérable.

Pourtant, le chantier ne démarrera qu'en 2009 pour une ouverture planifiée trois ans plus tard, en 2011.

Mais là encore, les politiques traînent les pieds: un cadre législatif sur le fonctionnement de la structure manque toujours, et des questions cruciales restent en suspend. En 2015, la médiatrice Lydie Err demande au gouvernement d'accélérer la cadence.

Au terme de ce combat, c'est seulement ce mois-ci que l'Unisec se concrétise.

Un projet individuel et un véritable encadrement

Depuis le 1er novembre, l'unité de sécurité fermée pour mineurs est enfin opérationnelle sur le site du centre socio-éducatif de l'Etat.

Ces locaux sont maintenant prêts à être occupés

Chris Karaba

Cette nouvelle unité accueille des mineurs placés pour une durée de 3 mois renouvelables sur décision des autorités judiciaires. La prise en charge prévoit un encadrement psychopédagogique intense des jeunes accueillis, dans un objectif de "remobilisation" et de responsabilisation.

Pour chaque jeune, un projet individuel, axé sur ses ressources et orienté vers son avenir, est proposé. L’équipe qui les encadre est interdisciplinaire: agents de sécurité et personnel psycho-éducatif et social.

118 mineurs actuellement en CSEE

Une collaboration étroite avec les services de psychiatrie juvénile est également prévue. Les jeunes bénéficieront d’une offre scolaire voire d’une préparation à une réinsertion socio-professionnelle.

La nouvelle unité fait partie du CSEE, structure de l’aide à l’enfance et de la protection de la jeunesse, qui accueille des mineurs placés par les autorités judiciaires. Il exerce actuellement l’autorité parentale sur 118 mineurs, dont 78 sont accueillis sur ses sites.