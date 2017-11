Par Maurice Fick



Un mois pile après les élections communales du 8 octobre 2017 qui ont chamboulé le paysage politique communale, les bourgmestres et échevins de 102 des 105 communes du pays sont connus. Les premiers ont prêté serment. A Luxembourg, Kayl et Stadtbredimus, les discussions se poursuivent. Découvrez la nouvelle carte politique des communes:



Pas plus tard que ce mercredi soir, les tractations ont abouti à Schifflange (10.600 habitants) où les sections locales du CSV et des Verts ont donné leur feu aval pour un accord de coalition. Selon la logique exprimée dans les urnes, c'est Paul Weimerskirch (CSV), premier échevin jusqu'ici, qui succède à Roland Schreiner, bourgmestre socialiste de Schifflange depuis 2002. Albert Kalmes (Les Verts) devient premier échevin, Marc Spautz (CSV) et Carlo Lecuit (CSV) sont également échevins.

De sorte que la carte est quasi complète un mois après les élections. Il ne manque plus à l'appel que trois collèges des bourgmestre et échevins. Celui de deux communes au scrutin proportionnel, Luxembourg-Ville et Stadtbredimus et celui de Kayl qui ne saurait tarder. Fait est que John Lorent (LSAP) restera bourgmestre à Kayl.

A Stadtbredimus où l'ancienne ministre de la Culture, Octavie Modert, a déjà fait savoir qu'elle ne serait pas bourgmestre alors qu'elle avait remporté le plus de voix, tout indique que Marco Albert reprendra le flambeau. La décision tombera lors de la réunion du nouveau conseil communal du 14 novembre.

A Luxembourg-Ville, il ne fait aucun doute que Lydie Polfer (DP) conservera son poste de bourgmestre. Le jeune député Serge Wilmes (CSV) qui affiche un beau score personnel devrait logiquement devenir premier échevin. Mais les jeux ne sont pas faits dans la capitale où les négociations de coalition se poursuivent quotidiennement en coulisses.

Tandis que rue Beaumont, se succèdent depuis ce mardi les vagues de nouveaux bourgmestres et échevins qui viennent prêter serment au ministère de L'intérieur. Ce mercredi matin, le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, a procédé à l'assermentation des collèges des bourgmestre et échevins de Dippach, Erpeldange-sur-Sûre, Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, Frisange, Goesdorf, Grevenmacher, Grosbous, Hesperange, Junglinster, Koerich, Lac de la Haute-Sûre et Larochette.

L'après-midi, les 11 bourgmestres et 23 échevins de Beckerich, Lorentzweiler, Mamer, Mertert, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Nommern, Pétange, Préizerdaul, Putscheid et Roeser, ont levé la main.