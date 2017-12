(ChB / DS) - L'objectif est atteint. Nicolas Schmit, ministre du Travail, Isabelle Schlesser, directrice de l’ADEM et Jean-Jacques Rommes, administrateur-délégué de l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL), ont présenté le bilan du programme «Entreprises, partenaires pour l’emploi» destiné à

En mars 2015, l'agence pour l'emploi et l'UEL concluent un accord pour donner un emploi à 5.000 chômeurs, en plus des demandeurs d'emploi passant par le parcours "classique".

1.555 chômeurs sont alors placés sous contrat, puis 1.865 en 2016 et 2.550 cette année. Au total, sur trois ans, c'est plus de 5.900 demandeurs d'emploi supplémentaires qui ont pu être intégrés en entreprise grâce à cette initiative.

Les chiffres exacts pour 2017 ne sont pas encore disponibles, mais les dernières estimations sont prometteuses, affirme Isabelle Schlesser.

L'accord renouvelé

Comme cette coopération a fait ses preuves, l'accord sera prolongé de trois ans. Cependant, cette fois, aucun nombre concret n'est défini. Les priorités seront la formation et la formation continue.

Dans l'ensemble, le nombre de chômeurs diminue régulièrement depuis environ deux ans. En octobre, l'ADEM comptait 15.813 demandeurs d'emploi, soit 6% de moins que l'année précédente.

Le dernier taux de chômage était de 5,8%. Un an plus tôt, il était encore de 6,3%. Cette bonne nouvelle est à mettre en relation avec la bonne santé de l'économie, soulignent Schlesser, Schmit et Rommes. Mais pas seulement.

L'accord entre Adem et UEL y a également contribué. L'un des facteurs les plus importants de ce succès est la plus grande confiance des entreprises envers l'ADEM.

Depuis la réforme de l'organisme, beaucoup plus de postes vacants sont signalés: 30% de plus par rapport à 2012. Au total, 30 entreprises ont participé à cette campagne.

Le JobBoard, un outil performant

Un autre objectif du partenariat était le développement de nouveaux outils permettant de rapprocher les entreprises et les demandeurs d’emploi. Le JobBoard de l’ADEM a ainsi été lancé en 2016 sur adem.lu et plus de 1.500 entreprises l'utilisent déjà. On y trouve les profils de 20.000 candidats.