(L.E. trad. ChB) - L'administration de la Ville de Dudelange a recueilli 1.621 signatures pour soutenir sa demande de maintien de toutes les liaisons ferroviaires directes entre Dudelange et la capitale.

Ce vendredi, le bourgmestre Dan Biancalana remettra ces signatures au ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch.

Les retards ne sont plus supportables

Jeudi, la porte-parole du ministère, Danielle Frank, a clairement fait savoir que le ministre est conscient des préoccupations des usagers des chemins de fer. Cependant, la situation actuelle et ses retards réguliers n'est plus acceptable. C'est pourquoi il est indispensable de rendre la cadence plus stable.

Danielle Frank rappelle que le remplacement de certaines liaisons directes par des liaisons de transfert n'est qu'une phase de transition jusqu'à ce que les travaux à la gare centrale de Luxembourg (2020) et en gare de Bettembourg (2022/2023) soient terminés.

Des rames plus grandes entre la France et le Luxembourg

A partir de 2018, deux trajets quotidiens directs seront assurés entre Dudelange et la capitale.

De plus, des trains avec une plus grande capacité circuleront entre Volmerange (F) et Luxembourg. Il y aura également une nouvelle liaison de bus directe entre Dudelange et le Kirchberg. Cela prendra 30 minutes.

La ligne de bus 305 reliera Dudelange à Bettembourg, avec un départ toutes les 30 minutes et toutes les 15 minutes aux heures de pointe. Les trains directs supprimés seront remplacés par des trains de correspondance via Bettembourg.

