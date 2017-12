(VO) - Les résultats du Politmonitor concernant le Centre du pays montrent que les électeurs luxembourgeois réitèrent leur confiance dans le CSV. Des chiffres que les récentes élections communales confirment.

Et si vous vous rendiez aux urnes ce dimanche dans le Centre du pays, pour quels candidats voteriez-vous? Telle est la question qui a été posée à un panel d'électeurs luxembourgeois et à laquelle la réponse est plutôt franche car 39,7% d'entre eux se prononceraient en faveur du CSV.

Le CSV reste le parti de prédilection de l'électorat du Centre. Depuis décembre 2013, il enregistre une hausse significative des intentions de vote. En décembre 2013, 35,3% des électeurs déclaraient vouloir voter pour ce parti, 41,8% en mai dernier et 39,7%.

Une tendance qui a été confirmée par les récentes élections communales où le CSV a fait un beau score à Luxembourg-Ville.



Petite remontée du DP

Les derniers résultats montrent néanmoins que le DP amorce un retour dans les intentions de vote au Centre puisque le parti remporte 20,5% des intentions de vote. Depuis 2013, ces résultats étaient en baisse puisque le DP a chuté de 7,1 points entre décembre 2013 et mai 2017.



On constate la même tendance du côté de la gauche. Le LSAP remporte une adhésion de 12,5% alors qu'en mai 2017, le parti peinait à 12,1% après un score de 14,7% en décembre 2013.

L'autre parti de coalition, Déi Gréng, est en constante hausse au contraire des deux autres partis. 10,5% des électeurs pensaient voter pour eux en décembre 2013, 10,7% en mai 2017 et 11,4% en décembre 2017.

Le CSV siégerait en majorité à la Chambre



En ce qui concerne la distribution des sièges à la Chambre des députés, rappelons que la circonscription Centre possède 21 sièges et qu'en décembre 2013, les intentions de vote des électeurs accordaient au CSV 8 sièges et au DP, 6 sièges.

Pour les autres partis, les chiffres n'ont pas bougé en quatre ans: le LSAP aurait 3 sièges, Déi Gréng remporterait 2 sièges et les petits partis (ADR et Déi Lénk) se partageraient les deux restants.



La bataille se joue entre le DP et le CSV. En mai 2017, on assiste à une hausse des intentions de vote en faveur du CSV qui aurait alors collecté 10 sièges au détriment du DP qui en prendrait 2 et tomberait à 4 sièges sur les 21 de la circonscription.

En décembre 2017, le CSV reste le mieux représenté à la Chambre des députés avec 9 sièges, même s'il cède un siège au DP qui en aurait alors 5.



Méthodologie

Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1.020 personnes résidentes de nationalité luxembourgeoise à partir de 18 ans. Échantillon représentatif de la population électorale du Luxembourg (en se référant aux données du STATEC) sur base des variables suivantes: tranche d’âge, sexe, région d’habitation, activité professionnelle et niveau d’éducation.

Les interviews ont été réalisées par téléphone (49.6%) et en ligne (50.4%) via MyPanel de TNS Ilres entre le 9 novembre et le 21 novembre 2017.

