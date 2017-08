(JD) - Un nouveau drame d'expulsion obligatoire vient de se dérouler au Luxembourg: deux élèves scolarisés au lycée des garçons de Esch/Alzette (LGE) pourraient se faire expulser vers l'Albanie, leur pays natal.



La décision des autorités a conduit à un soulèvement au sein de l'établissement: les élèves et les enseignants se sont mobilisés pour que l'avis négatif concernant la demande d'asile de la famille soit révisé. En plus de cela, une pétition a été signée par 60 enseignants sur 100 contre l'expulsion des deux adolescents et le comité des élèves a alerté la presse pour sensibiliser l'opinion.



Deux élèves parfaitement intégrés



Cela fait 5 ans que les deux élèves résident au Luxembourg et "entre-temps les élèves se sont bien intégrés", souligne le comité, se disant alarmé et choqué de la décision des autorités. Les adolescents maîtriseraient les 3 langues officielles du Luxembourg et obtiendraient d'excellentes notes en classe.



L'insécurité en Albanie

Les deux élèves et les parents ont fui l'Albanie pour cause d'insécurité et non pour des raisons économiques, selon le communiqué adressé à la presse: "Les parents y exerçaient tous les deux le métier d'avocat, et de ce fait, ils étaient souvent menacés de mort par des bandes criminelles albanaises. Une fois arrivé au Luxembourg, le père aurait pris le risque de faire des aller-retours vers l'Albanie en continuant d'y travailler pour assurer la viabilité financière de la famille. Il aurait toujours renoncé à la demande d'asile pour cette raison."



Le père retrouvé mort

Au mois de juin cette année, le père aurait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Albanie selon le comité des élèves du LGE. La police albanaise examinerait en ce moment sa mort mystérieuse.



Le retour de la famille vers l'Albanie représenterait donc un risque pour celle-ci. Une vie normale en Albanie pour les 3 membres restants de la famille ne serait pas possible pour le moment.

La famille a une dernière chance de s'exprimer devant le tribunal administratif, après cela, elle risque d'être exclue définitivement.



L'Albanie, un pays sûr pour l'UE

Selon l'Union européenne, l'Albanie serait pourtant officiellement le pays d'origine le plus sûr. Les demandes d'asile émanant de ses ressortissants sont donc souvent rejetées puisque jugées sans fondement.

Jusqu'ici, les autorités de l'immigration luxembourgeoise ont toujours rejeté les demandes en ce sens provenant de ressortissants albanais.