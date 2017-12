(ChB) - En amont des négociations pour la convention collective de travail qui reprendront dès janvier, les deux conseillers communaux déi Lénk de la Ville de Luxembourg, David Wagner et Joël Delvaux, montent au créneau pour dénoncer le statut des salariés du tram.

Le tram étant géré par LuxTram SA, une société privée, contrairement aux chauffeurs des bus AVL ou aux salariés des CFL, ses agents ont un statut privé. Or, elle est détenue à un tiers par la Ville et deux tiers par l'Etat, ce qui pose question pour la section Stad du parti déi Lénk, qui a déposé une motion au conseil communal du 11 décembre et à la Chambre des députés.

Cette motion appelait les représentants de l'Etat et de la commune, propriétaires de la société, à rejoindre les revendications des salariés et des syndicats: "Pour éviter tout dumping social", ils demandent à ce que les salaires et les conditions de travail des agents soient similaires à ceux pratiqués au sein des CFL ou des AVL.

Les réponses de LuxTram SA

déi Lénk dénoncent le fait qu'en début de carrière, les agents du tram touchent "un salaire proche du salaire minimum" et aussi l'amplitude horaire qui peut aller jusqu'à 13 heures de travail.



Contactée par wort.lu, la société LuxTram SA a d'abord confirmé que "si le salarié occupe un poste qui ne requiert ni qualification ni expérience, sa rémunération peut être proche du salaire minimum à l'embauche et en début de carrière."

Elle ajoute que "la rémunération des employés dépend de la qualification du poste et de l'expérience requise. Ensuite, l'employé voit sa rémunération évoluer selon son ancienneté et son évolution de carrière."

Quant à l'amplitude maximale de travail de 13 heures, LuxTram indique que "les conditions de travail des employés et notamment des conducteurs, sont régies par le Code du travail qui permet d’aller jusqu’à une amplitude de travail de 13 heures maximale."

Motion rejetée

Tous les partis, aussi bien au conseil communal qu'au parlement, ont rejeté la motion de déi Lénk.



Les négociations en vue de l'établissement d'une convention collective ont été engagées fin 2017 avec l’OGBL et le FNCTTFEL-Landesverband et se poursuivront en janvier 2018.