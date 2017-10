Le comité quadripartite s'est réuni mercredi et l'annonce de la pilule remboursée jusqu'à 30 ans et la gratuité du stérilet ont été confirmées par les ministres de la Santé, Lydia Mutsch, et de la Sécurité sociale, Romain Schneider.

Ce dernier a présenté un ensemble de mesures pour améliorer les prestations prises en charge par la Caisse nationale de santé (CNS).



Celles-ci s'inscrivent dans la lignée de 2016 et vont être mises en place dans le courant de l'année.

Ce sont surtout les soins dentaires et ophtalmologiques qui sont concernés mais aussi les dépenses liées aux familles.

Dans cette optique, il est question de rembourser entièrement les consultations des jeunes de moins de 18 ans. De même, un remboursement à hauteur de 100% pour les actes d'orthophonie et de psychomotricité destinés aux jeunes de moins de 18 ans est prévu.

La pilule remboursée à 100%



En ce qui concerne la prise en charge des contraceptifs, la limite d’âge sera portée de 25 à 30 ans et le stérilet sera pris en charge par la CNS. En outre, une augmentation des visites à domicile par les sages-femmes est prévue dans le cadre de la révision de leur nomenclature.

En ce qui concerne les pathologies lourdes et chroniques, le remboursement des prestations va être revu par les ministères. Il est prévu de lancer un plan d'action concernant les "affections de longue durée" avec pour objectif de centrer les dispositifs existants sur les besoins que rencontrent les patients atteints d’affections de longue durée.

Par ailleurs, un premier projet pilote est prévu en vue d'une amélioration de la prise en charge du diabète, qui inclut l'élaboration d'une convention et d'une nomenclature pour les diététiciens en vue d'une prise en charge plus holistique.

Le lipoedème pris en charge

Autre nouveauté, les prestations liées au lipoedème vont être améliorées, les bas de contention vont être pris en charge par la CNS et les séances de kinésithérapie en relation avec les drainages lymphatiques, vont être remboursées à 100%.



De plus, la prise en compte d'interventions chirurgicales se fera à partir d'un stade 3 au lieu du stade 4. Par ailleurs, une offre avec le domaine thermal de Mondorf est à l'étude.

Dans le cadre des améliorations au niveau de la prise en charge de certains actes dentaires qui sont en voie d'élaboration, une réduction du délai en matière de renouvellement des prothèses conjointes sera aussi discutée prochainement avec les instances compétentes.

En ce qui concerne le domaine de l’ophtalmologie, les modalités de prise en charge des aides visuelles axée sur une simplification et une meilleure couverture vont être mises en place.

De même, et suite à la mise en vigueur de la loi hospitalière, des mesures spécifiques en relation avec un futur service national d’ophtalmologie relatif à la chirurgie réfractive seront discutées.

La nouvelle loi hospitalière sur la dernière ligne droite

Lydia Mutsch a présenté l’avancement des travaux concernant le projet de loi relatif aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, actuellement discuté à la Commission Santé de la Chambre des députés à la lumière du récent avis complémentaire du Conseil d’État.

La ministre se réjouit que l’avis complémentaire du Conseil d’État ait validé un grand nombre des amendements apportés en première lecture au projet de loi et qu’il n’ait émis qu’une seule opposition formelle.

« Chaque patient doit pouvoir bénéficier de la meilleure prise en charge possible – quelle que soit la région du pays où il habite et quel que soit son milieu social. Il est au centre de nos préoccupations et nous nous devons de garantir l’accès équitable de tous les citoyens à des soins hospitaliers de qualité. », a déclaré Lydia Mutsch.

Les travaux avançant à grands pas, la ministre est confiante que la nouvelle loi hospitalière puisse entrer en vigueur au début 2018.

