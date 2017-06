(AF) - Les étrangers qui résident depuis cinq ans au Luxembourg ont la possibilité de voter aux élections communales d'octobre. De nombreuses communes sont exceptionnellement ouvertes samedi pour faciliter la démarche.

La date limite pour s'inscrire sur les listes électorales est fixée au 13 juillet.



Près de la moitié de la population au Luxembourg est étrangère (48% selon le dernier recensement de 2011). C'est pour cette raison que le gouvernement luxembourgeois a fait campagne cette année pour inciter les résidents étrangers à s'exprimer aux urnes le 8 octobre prochain. «Nous avons un déficit de démocratie au Luxembourg», avait déclaré la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen lors d'une rencontre débat avec des étrangers sur l'importance de leur vote, en mars dernier. La ministre estimait aussi que voter est un facteur d'intégration.



Les élections communales auront lieu le 8 octobre 2017. Elles permettront de renouveler le conseil communal. Au Luxembourg, il est constitué d'un bourgmestre, d'échevins et de conseillers communaux. Pour les communes de 3.000 habitants, les candidats sont regroupés par listes.



Pourquoi voter?

Vous habitez au Luxembourg depuis plus de cinq ans, vous pouvez exprimer votre voix dans votre commune pour prendre part à son évolution, faire entendre la voix et le point de vue d'un étranger résidant au Grand-Duché. Vous élirez les conseillers communaux qui vous représenteront pendant six ans.

Si vous résidez au Luxembourg depuis plus de cinq ans et depuis plus de six mois dans votre commune, vous pouvez aussi vous présenter aux élections.



Qui peut s'inscrire et comment?

Vous devrez avoir 18 ans au moment des élections, le 8 octobre 2017, et résider au Luxembourg depuis plus de cinq ans au moment de votre inscription.



Si vous avez été déchu de vos droits civiques dans votre pays d'origine, vous ne pourrez pas voter pour les élections luxembourgeoises. En cas de doute, vous pouvez vous renseigner auprès de votre consulat ou ambassade.



En vous inscrivant pour ces élections communales, vous pouvez aussi vous inscrire pour les élections européennes.

Pour vous inscrire, vous devez vous présenter à l'administration communale de votre lieu de résidence muni de votre passeport ou pièce d'identité. Certaines communes prévoient des horaires d'ouverture supplémentaires afin de faciliter les inscriptions: ouvertures tardives ou le week-end. La liste des communes et des horaires est sur le site jepeuxvoter.public.lu.



Comment s'y retrouver en politique luxembourgeoise?

Le site jepeuxvoter.public.lu a mis en ligne les programmes des différents partis politiques du Grand-Duché. Vous y trouverez aussi la liste des candidats.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.