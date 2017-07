(VO) - Présentée ce mercredi matin par le gouvernement, la réforme du lycée suscite certaines critiques du côté de l'opposition. Passage en revue des mesures que Claude Meisch entend adopter pour 2017/18 et réactions du CSV qui juge la réforme "peu courageuse".

Le ministre de l'Education nationale l'a déclaré d'emblée: "L'école luxembourgeoise est bonne, mais elle n'est pas bonne pour tous les élèves". Pour Claude Meisch, le redoublement et l'échec scolaire sont "bien trop présents dans le système secondaire" et il explique le phénomène par l'hétérogénéité des élèves qui composent ses rangs. Horizons culturels et sociaux différents, langues maternelles diverses, compétences personnelles variées: la réforme devrait permettre à ce pays cosmopolite de trouver une voie de réussite pour sa jeunesse.

Le gouvernement prévoit pour la rentrée prochaine la mise en place de mesures répondant aux 12 défis que plusieurs mois de réflexion et de concertation avec les acteurs du terrain, ont permis de mettre en lumière. Fondée sur ce que Mady Delvaux-Stehres avait mis en place lors de son mandat, la réforme du lycée de Claude Meisch entend aller bien plus loin.

De la liberté pour les lycées

Les établissements scolaires du secondaire vont bénéficier d'une plus grande autonomie pédagogique et financière. Le but étant de permettre à chaque lycée de "cadrer davantage son action" en fonction de ses élèves et de leurs besoins.

Le manque de cadre, c'est justement ce que le CSV reproche au gouvernement. Le député, Martine Hansen, a déclaré ce mercredi matin, que "cette réforme manquait de courage" et surtout d'un cadre: "le ministère de l'Education nationale se doit d'être présent aux côtés des établissements".

Le gouvernement ne voit là, aucune démission mais plutôt la volonté de donner aux lycées la mesure "d'une plus grande autonomie pour une meilleure qualité".

Multiplier les voies de réussite

"Notre système scolaire est comme un restaurant au menu unique", s'amuse Claude Meisch, "Sur la carte: Schnitzel et frites! Pas de poisson, pas de riz, pas de légumes. comment font les végétariens?"

La métaphore filée, le ministre de l'Education annonce que le nombre de parcours de formations diplômantes va être augmenté de sorte à permettre à chaque profil linguistique de trouver sa voie.



L'offre scolaire internationale va être renforcée et les sections francophone et anglophone, déjà présentes à Differdange, vont être entendue à Esch-sur-Alzette oû une nouvelle section germanophone va voir le jour. Le lycée Michel Lucius proposera dès septembre, des classes internationales.



Du côté du CSV, on estime que les niveaux de langues sont trop disparates et manquent de cohérence.



Le gouvernement a réfléchi à une autre approche, celle par compétences correspondant aux aspirations de leurs élèves. Trois pôles sont en train de se mettre en place: les lycées axés sur l'apprentissage des technologies et des sciences, les "entrepreneurials schools" et les lycées qui s'engageront dans le développement durable.

D'après Claude Wiseler, "le programme des élections n'est pas encore défini". Cependant, la réforme de la réforme scolaire devrait y avoir toute sa place.







