Par Maurice Fick et Sophie Wiessler

A Luxembourg, bastion du DP, Lydie Polfer est-elle vraiment dans une position confortable? Pourquoi ces élections ont-elles un «air de revanche» à Differdange? Quelles villes faut-il garder à l'œil dimanche? Chef du service Politique au «Luxemburger Wort», Marc Schlammes, décrypte pour vous les enjeux des élections communales.



Depuis des décennies Luxembourg-Ville est «le» bastion des libéraux et ce dimanche 8 octobre, jour des élections communales au Luxembourg, «Lydie Polfer (DP) se retrouve dans une position confortable face aux Verts (Déi Gréng), aux socialistes (LSAP) et aux chrétiens-sociaux (CSV)». Mais il est une donnée à ne pas négliger car «cette fois-ci, les libéraux doivent compenser les voix des anciens bourgmestres Paul Helminger et Xavier Bettel.»



Rappelons que Xavier Bettel (devenu premier ministre fin 2013) avait récolté 13.928 voix aux élections communales de 2011. Et l'ancien bourgmestre, Paul Helminger 13.414 voix. A eux deux ils avaient rapporté 14% de toutes les voix glanées par le DP (192.156 voix) en octobre 2011.



Même combat pour Les Verts dans la capitale dimanche, qui devront compenser les voix de deux «poids lourds» politiques du parti que sont François Bausch (7.680 voix en 2011) et Viviane Loschetter (6.194 voix en 2011).

Restent les socialistes qui tenteront de se faire une place au soleil avec le duo inédit formé par Marc Angel et Cathy Fayot. Pour Marc Schlammes «il sera très intéressant de voir comment Serge Wilmes va batailler face à des candidats expérimentés» dans le but de «replacer le CSV dans la coalition» à l'hôtel de ville de Luxembourg.



A Differdange, des élections avec un «air de revanche»



A Differdange, troisième ville du pays, «les élections vont avoir un air de revanche» car depuis les dernières élections communes, voilà six ans, la coalition DP-Les Verts a éclaté «suite à des divergences au sein du parti libéral». L'occasion saisie par l'actuel bourgmestre vert, Roberto Traversini, pour s'imposer et former une coalition Déi Gréng-CSV-LSAP.

La question intéressante, aux yeux de Marc Schlammes sera de voir, dimanche, «si les électeurs vont juger sur ce qui s'est passé en cours de route (changement de coalition suite au départ de Claude Meisch, ex-bourgmestre devenu ministre, ndlr) ou s'ils vont donner une bonne ou une mauvaise note à la coalition actuelle sur la base» du travail réalisé.