Le gouvernement a approuvé ce mercredi le projet de loi visant à sanctionner le port du voile dissimulant le visage dans les lieux publics.



Après de longues hésitations, le gouvernement vient de trancher et le projet de loi portant modification de l'article 563 du code pénal et concernant le port du voile intégral dans l'espace public a été adopté.

Le port du niqab et de la burqa sera sanctionné dans certains lieux publics par une contravention de quatrième classe allant de 25 euros à 250 euros.

Un projet qui permet aux 105 communes qui prévoient ou non de sanctionner la dissimulation du visage de se reposer sur une loi nationale et non plus un arrêté communal.



